Yailin La Más Viral revela en Telemundo sus próximos proyectos

Yailin La Más Viral anunció este 17 de octubre que será una de las artistas que participe en la fiesta de fin de año de Telemundo.

Luego de terminar con Tekashi 6ix9ine, la cantante dominicana ha tenido un acercamiento con esta cadena de televisión, pues ha dado varias entrevistas para hablar de aspectos de su vida, incluyendo esa ruptura y también lo que planea para su carrera artística.

“Bueno, no se puede decir mucho porque es sorpresa, pero el fin de año yo voy a estar con ustedes”, destacó.

En una entrevista con Carlos Adyan y Chiky Bombom, la famosa comentó: “Todo bien, trabajando mucho”.

Yailin La Más Viral afirmó que está trabajando en varios temas: “Viene una música con Randy, vienen muchas colaboraciones y proyectos míos: mi maquillaje, mi vaper (cigarrillo electrónico)”.

Pero este no es el único plan en el que está la famosa, ya que también agiliza todo lo necesario para lograr su mudanza a los Estados Unidos.

En la conversación, habló sobre su presentación en Nueva York, organizada por Alofoke, que tuvo algunos inconvenientes por los que la criticaron, algo que reconoció “Hubo mala comunicación, el tiempo, pero nada, estamos aquí, yo soy la más viral como quieran”.

Recientemente, la famosa se hizo un cambio en el color de sus ojos y por supuesto que no podían faltar las preguntas sobre este aspecto. Ante esto, la intérprete de Narcisista explicó que lo hizo porque ya había visto a algunas personas someterse a esta operación con éxito: “Yo me ponía lentes de contactos cuando era menor y como vi que se lo hacían, y una amiga mía llamada Sandrita, yo dije me lo voy a hacer”.

Yailin La Más Viral se ha convertido en los últimos años en una cantante mediática, no solo por su exuberante imagen, sino también por las relaciones que ha tenido con artistas como Anuel AA, con quien se convirtió en madre de Cattleya y Tekashi 6ix9ine, con quien tuvo una ruptura amorosa muy fuerte.

