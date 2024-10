Yailin hace público que Anuel AA no quiere firmarle un permiso

La situación entre Yailin la más viral y Anuel AA es un reflejo de cómo las relaciones personales, especialmente entre figuras públicas, pueden volverse complicadas por múltiples factores, como la crianza compartida y las nuevas relaciones. La autorización para que la dominicana viaje a Nueva York con su hija Cattleya no solo está influenciada por su relación actual, sino también por el inminente nacimiento del hijo que Anuel tiene con Laury Saavedra.

La decisión de Anuel sobre si firmará o no la autorización probablemente dependerá de varios factores, incluyendo su relación con Yailin, su compromiso como padre y la logística relacionada con su nueva familia. Las separaciones, especialmente cuando hay hijos de por medio, suelen ser un terreno sensible y lleno de emociones, lo cual podría complicar aún más las decisiones que tomen ambos.

“Yo no puedo estar dejándola aquí, yo tengo cosas que hacer. Estoy harta ya. Estoy harta de escribirle, como que yo estoy pidiendo cuarto, como ‘Yailin no se puede mantener, Yailin vive de uno’. Es un maldit* papel que necesito, ni para eso sirve“, dijo en un video compartido en Instagram.

“Anuel, cuando puedas por favor fírmame el papel que necesito para yo poder llevarme a mi hija a viajar conmigo. No podemos seguir en esto, tengo 5 meses pidiéndote que por favor firmes o me envíes el papel”, escribió en otro mensaje que subió a la misma aplicación.

Es posible que la situación requiera un acuerdo que sea mutuamente beneficioso y que priorice el bienestar de Cattleya. El diálogo y la comunicación abierta entre ellos serán cruciales para manejar esta situación de la mejor manera posible. Será interesante observar cómo manejan esta dinámica y si llegan a un acuerdo que permita a Yailin viajar con su hija por motivos laborales.

“Mi intención no es discutir ni causar problemas, pero como aún no me has enviado los papeles que necesito te pido por aquí para ver si me los puedes enviar para que Catta se vaya conmigo a Nueva York y que pueda estar con su mami”, añadió.

