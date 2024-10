Eduardo Antonio se sincera sobre su trato con Niurka Marcos

Niurka Marcos y Eduardo Antonio sostuvieron una relación sentimental durante dos años. Sin embargo, en el 2011 decidieron tomar caminos separados y dieron por finalizado el amor que sentían en medio de las constantes críticas tras ambos ser figuras públicas.

‘El Divo de Placetas’ recientemente ofreció una exclusiva a ‘People en Español’, donde habló de varios aspectos tales como lo fue su experiencia en el reality show ‘Los 50’ que transmiten en Telemundo, siendo así como terminó siendo el primer eliminado. Sin embargo, contó cómo se la lleva actualmente con su expareja de raíces cubanas.

“La relación con Niurka definitivamente es única, exclusiva y de mucho amor. Niurka y yo somos en este momento grandes amigos. Siempre fuimos amigos, siempre fuimos colegas, siempre nos admiramos; después pasamos ese plano al amor y como pareja logramos un momento divino”, comenzó diciendo a la revista.

Niurka Marcos y Eduardo Antonio desfilan por la alfombra roja del “Premio Lo Nuestro: a la música latina” en el año 2010. Crédito: Mezcalent

“Ese tiempo que vivimos juntos fue extraordinario, fue una amistad en la pareja maravillosa. Una mujer que me cuidó, que dio lo mejor de ella para brindármelo, que artísticamente combinamos cosas muy lindas y que el único problema que teníamos era pelearnos por el espejo, pero yo busqué un hogar donde todo eran espejos. Ella tenía los suyos y yo tenía los míos”, agregó durante la conversación.

Posteriormente, él tomó la determinación de casarse con Roy y ella aprovechó la oportunidad para desearle lo mejor en esa etapa de su vida, lo que indica que entre ellos las cosas quedaron de la mejor manera y de forma pública no han hecho comentarios negativos uno del otro.

Romina, hija de Marcos, se encontró con él en el reality show. Por ello, no dudó en expresarse de la primogénita de su ex: “Es una niña adorada, la conocí muy chiquita. Hoy es una mujer encantadora con un talento extraordinario, no podía ser menos. Yo conozco a su papá, a su hermano, a su abuela, a sus tíos y conozco a Niurka Marcos, que fue mi pareja en un momento de la vida”.

Sigue leyendo:

· Niurka Marcos apoya las apresuradas decisiones de Nodal y Ángela Aguilar

· Niurka Marcos y la dura opinión sobre el rostro de Ninel Conde

· El Divo es el tercer eliminado de Los 50, segunda temporada