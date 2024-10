Eliminados de la semana en Los 50: ¿quiénes son?

El reality show Los 50 empezó esta semana su segunda temporada a través de la pantalla de la cadena Telemundo. Debido a la gran cantidad de participantes, las salidas de los participantes son más rápidas.

En los primeros días, se han dado varias eliminaciones que te contamos en El Diario de Nueva York. La lista está conformada por los siguientes famosos:

-Marco Valdés

-Marcelia Figueroa

-Eduardo Antonio, más conocido como El Divo

-Liz Gallardo

-Yarishna

-Romina Marcos

-Rubén Díaz

-Elaine Haro

Estas salidas hacen que las piezas se muevan rápidamente dentro de la hacienda Zotoluca, lugar en el que graban el reality show. Desde ya, la competencia se va intensificando, pues muchos quieren ganar los $350.000 dólares que dan al ganador de este programa, que en su primera temporada tuvo como triunfadora a Ana Parra.

Entre el público ha habido muchas reacciones por las primeras eliminaciones que anunció el León.

Uno de los que más han lamentado que saliera es el Divo: “No lo supero”, “Ayy, no puedo creerlo”, “De los pocos conocidos y lo sacan”, “Qué lástima, yo hubiera querido que siguiera”.

Otra de las figuras que han lamentado que ya no estará en Los 50 es Yarishna, quien dejó un mensaje en la cuenta en Instagram de Telemundo: “Me hubiera encantado quedarme y que conocieran un poquito más de mi. Pero me voy feliz y satisfecha porque en el tiempo que estuve lo di absolutamente todo y fui yo misma sin necesidad de llevar una máscara o aparentar ser algo que no era. Gracias a todos por su apoyo”.

Esta salida también han generado varios mensajes con los que han lamentado su salida: “Qué regrese el domingo a buscar venganza”, “Me duele el corazón”, “Excelente jugadora, necesitamos más de Yarishna”, “Ya lo sabíamos desde hace rato, ojalá a ella la veamos en La Isla, segunda temporada”.

