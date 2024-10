Leyenda del fútbol mexicano pide una oportunidad para Chicharito Hernández

El histórico futbolista mexicano, Jared Borgetti, aseguró que el delantero Javier ‘Chicharito’ Hernández se ha consagrado como una de las figuras más destacadas del balompié azteca en estos últimos 15 años debido al gran aporte que realizó en la selección mexicana y además por la trayectoria que ha tenido como profesional en algunos de los clubes más importantes del planeta.

Durante una entrevista ofrecida para TUDN, el exjugador le pidió a toda la hinchada de Chivas Rayadas de Guadalajara que le den una nueva oportunidad al no haber tenido el arranque esperado por todos ellos; asimismo los invitó a considerar la edad que posee Hernández y las lesiones que lo han alejado del terreno en su etapa dentro del Rebaño Sagrado.

“Es posible, nada más que deje de lesionarse. No está retirado, ¿qué pasó? Es el goleador de la selección, seguramente (sus mejores días ya pasaron), no es que lo descarte, hay que darle la oportunidad que pueda competir, las lesiones no lo han dejado”, expresó.

Borgetti sostuvo que ningún otro delantero de la selección mexicana ha tenido mejor instinto goleador que Chicharito y eso es algo que demostró al convertirse en el máximo artillero histórico del combinado azteca; ante esto nombró también a otras figuras como Santiago Giménez, Henry Martín, Memote Martínez o Raúl Jiménez que ofrecen otras posibilidades al equipo.

“Ningún nueve que mencionaste tiene el olfato goleador de Chicharito, son mejores jugadores que él, más completos, pero de ellos, ninguno tiene el olfato goleador. Santi Giménez es más parecido a Raúl, es de buena estatura, buena conducción con los pies, sabe jugar fuera del área, van bien en el juego aéreo, tienen similitudes en su estilo de juego, diferentes a Henry Martín que es más de área, sabe botarse, aguantar el balón, no es tan dúctil con el balón cuando está de frente, va bien en juego aéreo, Henry es mejor que ellos dos a pesar de que no es tan alto, dijo.

“Memote es más parecido a Borgetti, más alto, más de área, el juego aéreo es su fuerte, sabe posicionarse bien, la competencia contra ellos va atrás, no tiene la experiencia, los años y el bagaje que mencioné, pero en el partido contra Brasil en Texas, fue un nueve de área, ocupó a los centrales, el que sale ganando es Javier”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Martín Demichelis apuesta a la victoria de Rayados ante los Tigres de la UANL

–André Jardine sigue sin aplicar regla de menores en la Liga MX

–Presidente del Club América: “Hemos quedado a deber esta temporada”