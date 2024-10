Presidente del Club América: “Hemos quedado a deber esta temporada”

El presidente de las Águilas del Club América, Emilio Azcárraga, reconoció el mal momento que se encuentra atravesando el equipo dentro del torneo Apertura 2024 de la Liga MX y resaltó que el bajón deportivo que han registrado no les ha permitido poder alcanzar los resultados esperados para luchar por el tricampeonato.

Estas declaraciones las realizó el directivo durante una entrevista en el programa ‘Gol por México’ en las que sostuvo que han quedado a deber con la fanaticada azulcrema; asimismo detalló que las lesiones han sido un factor fundamental en este mal desempeño debido a que han perdido a muchas figuras estelares.

“Santiago Baños, está aquí presente, presidente de la América, Henry, Sebastián, Richard. Hemos quedado a deber en esta temporada, la verdad, después del bicampeonato y ya los jugadores saben dónde voy”, expresó.

“Y la verdad creo que no nada más por el americanismo, no nada más por un campeonato, sino que para llegar a ser el número uno, para llegar a ese campeonato, se requieren meter goles y que no te metan goles. Y quiero comprometer aquí a los jugadores, a la presidencia, el cuerpo técnico, que necesitamos varios goles o más goles de los que hemos anotado y menos goles que nos anoten para llegar a la estancia de la Liguilla”, agregó el directivo.

Para finalizar, Azcárraga sostuvo que tendrán que hacer todo lo posible bajo las órdenes de André Jardine para poder salir de este bache deportivo para poder conseguir los puntos necesarios para clasificar a la Liguilla y luchar por alcanzar una vez más la final de la Liga MX.

“Vamos a encarar los siguientes partidos como una final por nuestra posición en la tabla, hay puntos suficientes para levantarnos, pero dependemos ahora de victorias y ningún partido será fácil, pero vamos a salir a ganar todos esos partidos. Claro que estamos ansiosos y que querríamos tener más puntos, claro que este tema nos molesta, pero no hay mucho que hacer en relación a esto; no conseguimos cambiar, ni podemos rescatar los puntos que perdemos, solo nos queda un camino y es enfocarse en los próximos partidos”, concluyó.

