André Jardine sigue sin aplicar regla de menores en la Liga MX

Las Águilas del Club América se encuentran en medio de un grave problema al ser el equipo que todavía no ha cumplido con la normativa de la Liga MX con respecto a la presencia de menores dentro de su plantilla en partidos oficiales del campeonato para impulsar su desarrollo profesional.

Esta decisión ha sido tomada por el propio director técnico André Jardine, quien ha manifestado su rechazo a esta medida y sostuvo que no convocará a ningún jugador menor en el Apertura 2024; este suceso podría representar una pérdida del 15% del incentivo económico y la eliminación de tres puntos en la tabla que podría representar su eliminación para la Liguilla.

“Este tema viene siendo un desafío bastante grande, creo que no para todos porque hay clubes que no tienen tanto elenco, que cuentan con muchos roles del elenco, entonces pasa a ser algo natural, pero los grandes que tienen más elenco, pasa a ser un desafío bastante grande, pero estamos lidiando con este tema también”, expresó.

Actualmente las Águilas del América se ubican en el puesto número 13 de la tabla de menores como uno de los equipos con menos minutos registrados y todavía necesitan cumplir un lapso de 361 minutos para poder alcanzar la meta fijada dentro de la Liga MX con apenas seis encuentros restantes.

Para acumular los 638 minutos que ha conseguido el América hasta el momento, Jardine ha utilizado a un total de nueve futbolistas de 23 años; los que más han sumado minutos en la organización son Dagoberto Espinoza, categoría 2004, con 328 minutos y Ramón Juárez, categoría 2001, con 152 minutos.

“Aquí defendemos los intereses de América, con todo respeto a la Selección Mexicana, no estamos aquí para formar jugadores para la Selección, creo que somos uno de los equipos que más coloca en la Selección Mexicana y otras tantas y por lo tanto no me parece algo que está correcto, pero estamos adaptándonos e intentando cumplir”, concluyó Jardine en sus declaraciones

Actualmente el conjunto de Coapa se ubica en la décima posición de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2024 de la Liga MX con un total de 14 puntos producto de cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas.

