Adamari López cuenta cómo era su vida íntima cuando estaba embarazada

En el programa Desiguales, sus conductoras aprovechan para hablar de temas de interés e incluso para contar cómo fueron sus experiencias en ciertos aspectos de la vida. En esta oportunidad, Adamari López reveló detalles de cómo era su sexualidad durante el embarazo.

Todo empezó por un debate sobre la infidelidad por parte de algunos hombres en esta etapa de la mujer, pues hay algunas a las que no les provoca tener intimidad por los cambios hormonales u otras dificultades.

Sin embargo, en el caso de la conductora boricua explicó que su experiencia fue totalmente distinta: “Yo todo el tiempo quería, siento que fue una etapa súper linda en la que siento que me enamoré más del papá de mi hija (Toni Costa) y yo todo el tiempo quería, hasta el final, yo estaba en el hospital y me lo llevaba para el baño”.

Afirmó que en el tiempo en el que estuvo embarazada, su deseo sexual fue bastante alto y justamente fue algo que luego explicó la doctora Nancy Álvarez.

“Fíjense, lo que pasa es que cuando usted se embaraza yo creo que lo que mejor lo define es que su cuerpo no es suyo, usted se lo prestó a otro”, indicó acerca de las razones por las que algunas mujeres no quieren tener intimidad.

La boricua también explicó que en esa etapa no todo tiene que ser tradicional. “Uno puede participar en otros eventos”, agregó.

Migbelis Castellanos, quien está embarazada, explicó que al ser primeriza ha tenido que hablar mucho con su pareja sobre este tema, pues entiende que él tiene necesidades, pero ella a veces no está en un momento para tener intimidad.

“Ha entendido absolutamente todos los cambios que ocurren en mi cuerpo y me dice ‘si no te provoca, no lo tenemos que hacer, no pasa nada, te veo bellísima’. Siempre está subiéndome la autoestima”, comentó.

La venezolana afirmó también que la infidelidad no puede justificarse con el embarazo. “Si un hombre le está poniendo los cuernos porque usted está embarazada, porque no hay vida sexual activa, eso es pura mentira”, consideró.

