No solo con Alfredo Adame: El Divo se da un beso con Chiky Bombom

El beso de El Divo y Alfredo Adame en Los 50 fue tendencia esta semana, debido al inesperado momento que se registró en el reality show de la cadena Telemundo, pero ahora, el cantante y productor ha protagonizado una escena similar, pero con Chiky Bombom.

En su cuenta en Instagram, el cubano subió un video en el que se ve el pequeño beso que le dio a la conductora dominicana de televisión.

Ante esto, los usuarios reaccionaron con mensajes como: “Un cortocircuito jajaja”, “Mi líder”, “Me estás pegando los cuernos”.

¿Por qué El Divo besó a Chiky Bombom?

Básicamente para emular la escena que protagonizó el martes de esta semana, cuando de forma sorpresiva, se besó con el actor mexicano Alfredo Adame en la hacienda Zotoluca.

Los artistas protagonizaron este momento viral en el estreno del reality show que reúne a un gran grupo de celebridades para que demuestren sus habilidades mentales y físicas.

Hace unos días, el artista hablaba de su participación en el reality show, una experiencia que disfrutó al máximo, según comentó.

“Yo, a diferencia de muchos, no tenía todas las condiciones físicas para pruebas como las que hace Los 50. Yo creo que fui muy valiente en decir ‘lo voy a hacer’. Yo tuve el año pasado una situación de salud con una operación muy grande que quedaron hernias, no podía hacer fuerza; pero aún así yo dije ‘estoy perfecto y lo voy a hacer’. Entonces estoy muy feliz conmigo mismo. Cuando yo me vi allá arriba en esa grúa, cuando yo me vi subirme a ese tanque de agua con lodo altísimo, dije ‘estoy dando pelea, estoy en la pelea’. Y eso al final del camino es lo que a mí me llena de fuerzas para seguir en esta historia de tantos años”, dijo en entrevista con People en Español.

Además de esto, comentó que es un formato en el que le gustaría seguir explorando: “Espero que Telemundo y el mundo de los realities de Telemundo me tome en cuenta para hacer otra cosa porque me quedé picado, me quedé con ganas de decirle muchas cosas a unos cuantos, me quedé con ganas de que el público supiera mi enjundia, supiera mi sazón, supiera de qué estoy hecho y por qué puedo ser un buen ejemplo para muchos jóvenes artistas que quieren hacer y desarrollar una historia en esta industria. Yo tengo 40 años bien peleados donde he hecho muchas cosas como artista, pero te puedo decir que siempre hay algo más que puedes hacer y aprender y esto lo he aprendido con Los 50, volverme a reinventar y a tener toda la fe en mí”.

