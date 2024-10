Nuevas fotos de Sheynnis Palacios con su novio causan revuelo en Instagram

Cuando faltan pocas semanas para que Sheynnis Palacios entregue su corona del Miss Universo, ha aprovechado para compartir más contenido con su novio, el expelotero venezolano Carlos Gómez. Esta relación, que ha sido cuestionada por muchos de los fanáticos de la ex reina de belleza, parece atravesar uno de sus mejores momentos.

Para demostrar esto, la nicaragüense publicó unas nuevas fotos en las que dejó ver el lado adorable de su noviazgo.

Disfrazados de Boo y Sullivan, de Monster Inc, ambos causaron cientos de reacciones en Instagram.

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, y su novio Carlos Gómez

Algunos usuarios consideraron que la comunicadora social debe enfocarse en su carrera y además, terminar este noviazgo, pues creen que no le conviene.

“Aquí los que aman a Sheynnis, pero no aprueban esta relación, gracias”, “Tan humilde Sheynnis, dándole luz a Brayan”, “No veo el contenido interesante, una miss no publica estas cosas durante su reinado”, escribieron algunos.

La mayoría lamentó que la reina de belleza no esté aprovechando la parte final de su reinado y que esté generando tanto contenido con su novio.

Pero no todo fue negativo, ya que hubo quienes defendieron a Sheynnis Palacios: “Tantos comentarios errados. Como si detrás de una Miss Universo no existe una mujer con sentimientos lindos, transparentes y puros, con vida, con amigos, con pareja. La parte humana y la que verdaderamente cuenta. Qué viva el amor”.

Además, afirmaron: “La gente quiere que Sheynnis haga lo que ellos desean, ¿pero qué les pasa? Vivan su vida y dejen vivir a la mujer en paz. El hecho que la apoyen en su reinado no quiere decir que van a venir a mandar en su vida, acaso ustedes son perfect@s no creo, ahora será que los maridos o mujeres de ustedes son los perfectos tampoco lo creo, ella está en un noviazgo no se ha casado, mucho menos le ha parido ya relájense y dejen de criticarla tanto como que sus vidas fueran perfectas ah y otra cosa es su Instagram y ella puede publicar lo que se le venga en gana”.

