Revelan desarrollo de nueva película del universo de “The Lord of The Ring” centrada en Gandalf 

Luego de que en meses anteriores se revelara el desarrollo de una nueva cinta del universo de “The Lord of the Rings”, centrada en el personaje de Gollum, el actor británico Ian McKellen, quien dio vida al mago Gandalf en esta serie de producciones, encendió aún más el furor de los fanáticos al mencionar, en una participación previa, que la próximo película de Gollum tendría dos partes.

Sin embargo, y a pesar de la euforia generada, la guionista Philippa Boyens, quien formó parte del grupo de escritores de “The Lord of the Rings” y “The Hobbit”, desmintió dichas declaraciones mencionando que la “The Hunt of Gollum”, la siguiente cinta del universo de fantasía, será una sola película.

¡Puedo decir definitivamente que no son dos películas! Ese fue un verdadero malentendido que ocurrió porque hemos comenzado a trabajar. Conceptualmente, en dos películas de acción real diferentes. El primero es ‘The Hunt for Gollum’, el segundo aún no se ha confirmado” Philippa Boyens – Guionista

La película The Hunt for Gollum será finalmente una película y no dos

¿De qué tratará la nueva película de “The Lord of the Rings”?

Durante su reciente entrevista con el medio Empire, Boyens confirmó que la siguiente película de Gollum, la cual contará con el regreso del actor británico Andy Serkis como protagonista y director, narrará una “historia no contada” de este extenso universo.

Es un trozo específico de una increíble historia no contada, contada a través de la perspectiva de esta increíble criatura” Philippa Boyens – Guionista

De acuerdo con Boyens, quien forma parte del grupo de guionistas de “The Hunt of Gollum”, junto a Fran Walsh, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou, esta cinta se ubicará entre “la fiesta de cumpleaños de Bilbo y antes de las Minas de Moria”.

En la misma participación, y a pesar de haber “matado” las esperanzas de los fanáticos por ver dos películas centradas en el personaje de Gollum, Boyens dejó ver que la otra cinta del universo del escritor J.R.R Tolkien estaría centrada en una de las figuras más importantes de toda la obra del creador: el mago Gandalf.

Estamos jugando con una serie de ideas, pero la mayoría de esas ideas incluyen a Gandalf. Así que Gandalf potencialmente regresaría para dos películas de acción real” Philippa Boyens – Guionista

Respecto a las fechas de lanzamiento de dichas producciones, solo se ha revelado, hasta el momento, que “The Hunt of Gollum” llegue a las salas de cine en 2026 de la mano de Warner Bros. y New Line.

Parte del elenco de “The Lord of the Rings: The Rings of Power”. Crédito: Supplied by LMK/IPA/Sipa | Grosby Group

Sobre la otra cinta, centrada en Gandalf, aún no se tienen detalles sobre la misma. De igual manera, y respecto a la posible vuelta del actor Ian McKellen, el artista británico ha mencionado, en anteriores entrevistas, que estaría dispuesto a volver a la saga en “caso de que la historia tenga sentido para que aparezca su personaje”.

