La saga de “The Lord Of The Rings” renace; se anuncia una película en solitario de Gollum

En una noticia que tomó por sorpresa a todo el fandom de la legendaria saga “The Lord Of The Rings”, Warner Bros. Discovery anunció el regreso de la Tierra Media con una serie de películas centradas en el universo creado por el escritor inglés J.R.R Tolkien.

De acuerdo con lo revelado en la conferencia sobre los resultados obtenidos durante el primer trimestre de la famosa productora, el CEO de la misma, David Zaslav, reveló que la serie de películas, pensadas para lanzarse en 2026, tendrán como primer “producto”, bajo el sello de New Line Cinema y Warner Bros. Pictures, una historia centrada en Gollum, uno de los personajes más populares de la saga.

Para este proyecto, la producción contará con el regreso del actor inglés Andy Serkis, quien dio vida al peculiar hobbit corrompido por el poder del anillo único, no solo en la interpretación sino también en la dirección de la cinta.

En 2026 se estrenará la película The Hunt of Gollum, la cual será producida por Peter Jackson y dirigida por Andy Serkis.



¿De qué tratará la película de Gollum?

A pesar de la poca información revelada hasta el momento, la misma productora anunció que la película de Gollum tendrá por título provisional: “The Lord of The Rings: The Hunt for Gollum”.

De igual manera, y gracias a lo revelado por Zaslav a través de una entrevista concedida al medio Variety, la cinta se encuentra en una temprana etapa de preproducción. Asimismo, y durante la misma charla, el CEO de Warner Bros. Discovery mencionó sentirse emocionado por el regreso de Peter Jackson, principal responsable de la legendaria saga, así como de los directores Fran Walsh y Philippa Boyens.

En el caso de Jackson, y de acuerdo con Zaslav, este solo se dedicará a producir la cinta de Serkis. Sin embargo, y gracias a su enorme conocimiento y familiaridad con el proyecto, también participará en cada una de las nuevas cintas.

Tras la revelación de la noticia, el mismo actor y director inglés, Andy Serkis, reveló su emoción de “volver” a la Tierra Media: “Ha llegado una vez más el momento de aventurarnos en lo desconocido con mis queridos amigos”.

Para llevar a cabo todo lo anterior, Warner Bros. Discovery llegó a un acuerdo con los titulares de los derechos de la obra de Tolkien, Embracer Group AB, con la intención de desarrollar nuevas cintas de este magno universo.

Nacida en el año de 2001, con la cinta “The Fellowship of the Ring”, la saga “The Lord of The Rings” se convirtió en una de las franquicias más alabadas, premiadas y taquilleras en la historia del cine al obtener más de $3 mil millones de dólares, 17 Oscares, así como un gran impacto cultural en el actual escenario cinematográfico.

