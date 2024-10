El paradisíaco destino que visitó Francisca de Despierta América  

Francisca, presentadora del programa Despierta América, disfruta unos días de descanso en República Dominicana. En su cuenta en Instagram, la famosa ha compartido algunas imágenes de Samaná, el paradisíaco destino que eligió para desconectarse.

En la publicación que hizo, la ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2015 se mostró feliz de disfrutar de este sitio.

“Unos días en el paraíso ¡Qué bello es mi país! Primera vez en Samaná y me quedé sin palabras”, dijo la presentadora de televisión este lunes.

Su público no ha dudado en emocionarse por estas espectaculares imágenes, que además dan una sensación de relax. Algunos le han escrito a Francisca: “Bueno, mi linda, eso es otra fragancia, como le decimos”, “Sí, es un paraíso, yo he estado y siempre quiero regresar”, “Es bellísimo”.

Otros afirmaron: “Samaná es punto y aparte”, “Qué bueno, bella, disfruta de tu país, es de los más lindos que hay en el mundo”, “Hermoso nuestro país, para que vean que no solo es Punta Cana y cuando vayas al sur verás playas hermosas”.

Dentro de Despierta América, Francisca es una de las figuras claves del show, ya que con su carisma genera reacciones y momentos divertidos para la audiencia junto con sus compañeros.

Además de esto, tiene el personaje de La Melaza, con el que alegra algunas transmisiones del matutino de la cadena Univision.

Su salto a la fama se dio con Nuestra Belleza Latina, una plataforma que, según indica en su página web, le ayudó a proyectar su caso de éxito. “Este triunfo no fue solo mío, sino también de miles de jóvenes latinas que se vieron reflejadas en mi historia. Para ellas me convertí en lo que soñé, un ejemplo de que los sueños se cumplen y de que nuestras circunstancias no determinan nuestro futuro”, señala la conductora de televisión en su página web.

