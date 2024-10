Latino murió yendo al médico: atropellado por camión en Nueva York con hispano al volante

Marco Gallardo Tirado murió trágica e irónicamente a los 59 años cuando se dirigía a una cita médica y fue atropellado por un camión conducido por un hispano que siguió de largo en Brooklyn (NYC).

La víctima, un asistente de salud a domicilio que ya se había jubilado, estaba cruzando la avenida DeKalb a mitad de cuadra cerca de Wyckoff Av. en Bushwick cuando el conductor del camión lo atropelló alrededor de las 9:35 a.m. del viernes. Los paramédicos lo llevaron al cercano Wyckoff Heights Medical Center, pero no pudieron salvarlo.

Este muerte por arrollamiento se sumó a una racha de casos similares, con 85 peatones fallecidos este año hasta el 13 de octubre en NYC, un aumento de 18% con respecto al mismo período en 2023.

El conductor Lennis Escalona Luna no se detuvo, pero la policía identificó su camión a través de su número del Departamento de Transporte de EE.UU. y lo vinculó con la sede de una empresa en Park Slope.

Gallardo se dirigía a una cita médica cuando murió. “Iba a un chequeo de rutina”, dijo al Daily News su hermano Washington. “Nadie esperaba que pasara nada de esto”.

“La forma en que murió, no lo estamos tomando muy bien”, su cuñada, Miguelina Vivia. “Me quedé en shock, incrédula… Era cariñoso. Ayudaba a todos. No molestaba a nadie. Era una persona tranquila”.

Tras ser rastreado, la policía detuvo a Escalona Luna sin incidentes. Los investigadores no están seguros de que supiera que había atropellado a alguien. La policía lo acusó de dos infracciones: no ceder el paso a un peatón y no ejercer el debido cuidado. Se espera que comparezca ante el Tribunal Penal de Brooklyn en las próximas semanas para responder a esos cargos. No está claro si enfrentará acusaciones.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 por el entonces nuevo alcalde Bill de Blasio, quien prometió hacer que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para este año 2024. Pero la realidad muestra todo lo contrario.

Este mes varias calles de Nueva York ya comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, aprobada en mayo, en honor a un niño de 12 años que murió atropellado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn.

A principios de este mes un trabajador inmigrante murió arrollado en Brooklyn por un conductor que huyó, la misma tragedia que había sufrido su padre en México hace varias décadas.