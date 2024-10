VIDEO: Congresista María Elvira Salazar apoya a Jenniffer González en su aspiración a la gobernación de Puerto Rico

San Juan – La congresista estadounidense de origen cubano María Elvira Salazar, quien vivió en Puerto Rico cuando pequeña, apoyó este domingo a Jenniffer González como la próxima gobernadora de la isla en las venideras elecciones de noviembre.

Según relató Salazar en un video colgado en las redes sociales, que al vivir en Puerto Rico, “siempre tuvo unos puertorriqueños con gran madurez política que sabían votar para quedarse cerca de la libertad, la democracia y la economía de mercado”.

Ante ello y la cercanía de las elecciones, aseguró que “este es un momento crucial para la isla”, por lo que exhortó a los puertorriqueños a “votar a favor de esos valores y no a favor del socialismo”.

“Como hija de inmigrantes que escaparon de un régimen socialista, ha vivido en Miami rodeada de inmigrantes de toda Latinoamérica, que se han visto obligados a dejar las tierras que los vieron nacer para escapar de regímenes de izquierda”, relató.

Criticó a las también congresistas de origen puertorriqueño Alexandra Ocasio-Cortez y Nydia Velázquez, quienes esta pasada semana respaldaron a La Alianza (Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño), por ser “dos de las representantes federales más a la izquierda, más socialistas”.

En esa misma línea, alegó que las políticas socioeconómicas de sus homólogas y el candidato que respaldan en la isla, que “eso no trae progreso, eso no trae felicidad y eso no trae nada bueno para la isla de Puerto Rico”.

“No se equivoque. El próximo 5 de noviembre, vote correctamente. Vote por su futuro y el de sus hijos. Vote por Jenniffer González Colón“, finalizó Salazar en su mensaje.

