Juan Dalmau, de la Alianza, no se retira de contienda a la gobernación de Puerto Rico: “Esta campaña me supera a mí”

Nueva York – El candidato a la gobernación de la llamada “Alianza de País”, Juan Dalmau, pidió a sus simpatizantes a que se sigan involucrando en los eventos de cara a las elecciones hasta tanto pueda reintegrarse nuevamente a su campaña, la que pausó a principios de semana debido a la hemorragia cerebral aguda que sufrió su esposa Griselle Morales.

En una transmisión ayer en la tarde desde la cuenta de YouTube de “Patria Nueva PR”, el candidato bajo la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), pero en asociación electoral con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), solicitó a los boricuas que lo sustituyan mientras él no pueda estar presente.

“Quiero invitar a todos ustedes a que continúen laborando, aunque yo no esté presente en este momento; porque, después de todo, esta ha sido una campaña de pueblo; una campaña con ánimo; una campaña de esperanza. Y hay momentos en la vida en los que uno enfrenta circunstancias individualmente, también como pueblo hemos enfrentado. Sin embargo, cuando nos hemos tenido todos y todas, nos elevamos”, declaró Dalmau en el video de poco más de 6 minutos.

Añadió: “Como pueblo, tenemos que continuar ante los retos que tenemos por delante. Por eso les pido que, en estos días de campaña donde yo no puedo estar presente, tú estés presente. La campaña es tuya. Yo solamente pongo el nombre. Pero esta campaña me supera a mí, y es un movimiento en alianza mucho mayor que yo”.

Seguidamente, el político convocó a las personas a una actividad hoy en Plaza del Caribe en Ponce a partir de las 5 p.m.

Emplazó además a que se unan mañana, al mediodía, a una caravana vehicular que saldrá de La Guancha también en la ciudad sureña.

También anunció que a las 2 p.m. de ese mismo día las actividades continuarán en el Poblado de Boquerón en el pueblo de Cabo Rojo, al oeste de la isla.

“Lo que te pido es que me sustituyas donde yo no puedo estar estos días. Me corresponde estar donde debo estar…”, continuó el contendiente.

Dalmau, quien también es secretario general del PIP, notificó que, durante los próximos días, estará calibrando su “responsabilidad histórica” como candidato a la gobernación y la que tiene con su familia para tomar próximas decisiones.

Esposa de Dalmau continúa delicada y en observación

El pipiolo, quien agradeció profundamente las oraciones y apoyo de la ciudadanía, así como el desprendimiento en este “momento muy difícil”, reveló que a su esposa la continúa monitoreando personal médico.

“Gracias a Dios, Griselle no perdió el conocimiento y estuvo todo el tiempo atenta. Los doctores y profesionales que la han estado atendiendo, la están monitoreando”, expuso.

Dalmau, sin embargo, no pudo precisar el momento en que retomaría la campaña, ya que su esposa se encuentra en una condición delicada.

“Tuve que, a causa de esa condición, poner en pausa mi campaña política para dirigir todos mis esfuerzos a acompañar a Griselle en este proceso, a Gabo y a Sofi y al resto de la familia. Pero Griselle está muy consciente al igual que yo de las responsabilidades también que tengo con Puerto Rico. Esta es una pausa que tendremos que medirla día a día. De acuerdo con las conversaciones que hemos tenido con los médicos, esto no es un asunto que se resuelve de un día para otro. Griselle está en observación en una condición delicada, y, por lo tanto, será un proceso que va a durar semanas. La semana que viene habrá un periodo de una particular observación de parte de los médicos para tomar determinaciones sobre procesos posteriores. Así que esto lo estamos manejando día a día”, explicó.

Agradece endoso de Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez

De paso, el candidato de la Alianza agradeció el endoso de las congresistas demócratas de Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, quienes viajaron a la isla para hacer el anuncio en una conferencia de prensa este miércoles.

“En su momento anunciaré cuando me reintegraré nuevamente a mis obligaciones con Puerto Rico de esta campaña. Pero quiero aprovechar también a nombre de Griselle, de Gabo, de Sofi, los apoyos que hemos recibido recientemente, aún en mi ausencia. El apoyo de la congresista Nydia Velázquez y de Alexandria Ocasio, representan un apoyo histórico, en un momento en el que yo no pude estar presente, pero estaba presente ese ánimo de querer un mejor Puerto Rico para todos y todas”, reconoció.

Mediante declaraciones escritas, Dalmau anunció el martes que pausaría sus apariciones públicas y eventos de campaña, luego de que el día anterior su esposa fue hospitalizada y ubicada en la unidad de intensivo.

Ese día, Morales fue sometida a una intervención quirúrgica. En horas de la tarde, el director de campaña del PIP, Calixto Negrón, informó que Morales había salido bien del procedimiento.

“Según el reporte de los médicos que atendieron a Griselle, con la intervención quirúrgica de hoy se logró contener la hemorragia”, informó el director de campaña del PIP.

“El cuadro clínico sigue siendo delicado y el tratamiento no ha terminado. Griselle permanecerá hospitalizada, al cuidado de sus doctores quienes han indicado que debe mantenerse en estricto descanso y supervisión médica”, añadió Negrón.

La emergencia llevó a que la conferencia de las representantes demócratas fuera pospuesta para el miércoles, así como el debate de los candidatos a la gobernación por TeleOnce que se supone que se realizara también el martes, y fue aplazado para la próxima semana.

Durante la conferencia de prensa en la que estuvieron la candidata a la comisaría residente por la Alianza, Ana Irma Rivera Lassén, así como el candidato a alcalde de San Juan, Manuel Natal, las legisladoras federales plantearon que el bipartidismo del Partido Popular Democrático (PPD) y el Nuevo Progresista (PNP) le ha fallado el país.

“Hoy, de frente y de cara al sol, abrazo la esperanza, y doy mi endoso a Juan Dalmau para gobernador de Puerto Rico; Ana Irma Rivera Lassén para la comisaría (residente) en Washington; Manuel Natal para alcalde de San Juan y al resto de los candidatos de la Alianza. Vaya hoy de Santurce a los pasillos de poder y al resto del mundo, que Puerto Rico ni se rinde, ni se vende. La consigna es clara: este 5 de noviembre, hay que salir a votar con toda la fuerza, y ya verán que vamos a ganar”, expresó Velázquez en el encuentro con medios de prensa en San Juan.

“Estos jóvenes de Puerto Rico necesitan tener la certitud de que deben trabajar duro, pero que hay un sistema que va a estar con ellos y no va a trabajar en contra de ellos y, en ese sentido, en ese reclamo de cambio, yo he decidido que la mejor opción para el pueblo de Puerto Rico está representada aquí”, añadió a Velázquez quien previamente había apoyado a líderes del PPD.

Por su parte, Ocasio Cortez apostó a la propuesta inclusiva que representa la Alianza entre el PIP y MVC.

“La alianza entre el PIP y el MVC nos ha demostrado que puede haber un camino hacia un futuro para todos los puertorriqueños, no solo para unos ricos y poderosos… Hoy, estoy orgullosa de respaldar y apoyar a Juan Dalmau para gobernador, por su valentía y liderazgo; a Ana Irma Rivera Lassén para comisionada residente, por su vida entera de lucha; y a Manuel Natal para alcalde de San Juan, pues representa cambio y el futuro”, declaró.

Ocasio Cortez secundó al argumento de Velázquez en el sentido de que es mentira el discurso de líderes, particularmente del PNP, de que una elección de Dalmau a la gobernación pondría en riesgo los fondos federales para la isla o automáticamente inclinaría a Puerto Rico hacia la independencia.

“Los reclamos falsos que el estatus de la isla y los programas de Medicare y Medicaid van a cambiar dependiendo del resultado de la elección de gobernador son intentos graves a instar miedo y pánico es nuestras comunidades. La verdad es que, ahora mismo, la oposición (Jenniffer González) es miembro del caucus republicano en el Congreso de Estados Unidos, que está cortando los recursos de esos programas a nuestra isla”, sostuvo AOC.

