Comisionada residente pide resolver estatus de Puerto Rico como medio para impulsar la seguridad nacional

Nueva York – Para que Estados Unidos refuerce su seguridad nacional, las autoridades federales tienen que tomar a Puerto Rico en cuenta, y en esa dirección, impulsar un proceso para resolver el asunto del estatus político es esencial.

Lo anterior fue uno de los argumentos principales de la comisionada residente en Washington D.C. y candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Jenniffer González.

González hizo sus planteamientos en un foro este miércoles convocado por Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI) y en el que participaron otros líderes estadistas.

En el evento “Strengthening U.S. – Puerto Rico Policy: A Win for Security & Prosperity”, realizado en el edificio Rayburn de la Cámara de Representantes federal, varios panelistas incluyendo González expusieron los retos y políticas para la seguridad nacional de Estados Unidos que estarían ligadas directamente con Puerto Rico.

“Esta es la razón detrás de este foro. Hay múltiples políticas y acciones que podemos discutir hoy para mejorar las contribuciones económicas de Puerto Rico y las metas de seguridad nacional. Sin embargo, el paso más importante que podemos tomar es alcanzar es resolver el estatus político de Puerto Rico. El estatus territorial restringe la habilidad de Puerto Rico de progresar, y es la razón detrás de los retos económicos y fiscales que hemos enfrentado…”, expuso la comisionada de ideología republicana.

“Resolver el estatus político de Puerto Rico y ponerlo en el camino hacia la estadidad, como votantes en la isla han respaldado en tres ocasiones, podría ayudar a aumentar la inversión y crear una nueva situación económica que sea fructífera para la isla, el territorio continental y para toda la economía estadounidense”, añadió.

“Resolver el estatus de la isla es también esencial para avanzar en las metas de seguridad nacional de EE.UU. y servir como un disuasivo en la región”, abundó.

De acuerdo con la comisionada, un cambio de esta índole ayudará a quitarle el sello a EE.UU. de “nación imperial” y dejaría de minar su credibilidad en cuando al asunto del estatus.

Adicional, la estadista apostó al potencial de Puerto Rico para reducir la dependencia manufacturera de EE.UU. con China.

“En años recientes, particularmente después del Covid, nosotros hemos reconocido los riesgos asociados con nuestra dependencia a la China comunista para suministros médicos y farmacéuticos, que ha contribuido a una baja y la pérdida de empleos por décadas…47 % de la economía de Puerto Rico proviene de la industria de dispositivos farmacéuticos y médicos, y Puerto Rico es el principal productor y exportador de farmacéuticas en Estados Unidos”, destacó en su mensaje que fue el inicial.

González enumeró que más de 30 compañías y cuatro de las 10 principales empresas de biofarmacéutica hacen negocios en Puerto Rico, por lo que el tema debe tener prioridad.

“Puerto Rico tiene experiencia en la capacidad de ayudar a reconstruir y asegurar la cadena de suministros médicos a Estados Unidos”, afirmó.

En ese contexto, González emplazó al Congreso a darle paso a la medida bipartidista con versiones en Cámara y Senado conocida como “MMEDS” o “Medical Manufacturing, Economic Development, and Sustainability Act” (Ley de Fabricación Médica, Desarrollo Económico y Sustentabilidad), dirigida a proveer incentivos para producir equipos médicos y farmacéuticos en EE.UU. y Puerto Rico, además de promover un crédito fiscal sobre los salarios y las instalaciones de fabricación farmacéutica elegibles en zonas económicamente afligidas.

Según la comisionada, esta legislación que presentó junto al también republicano, el senador Marco Rubio, ayudaría a crear empleos, reforzaría la seguridad nacional y evitaría que EE.UU. dependa de países “adversarios” como China.

Por otro lado, la legisladora señaló que, en el último año fiscal, las autoridades federales incautaron más de 80,000 kilogramos de droga en y en los alrededores de Puerto Rico, y se estima que entre 70 % y 80 % de la droga que entra a la isla luego es transportada a territorio continental o a EE.UU.

“Esa es la razón por la que establecer una presencia fuerte de seguridad en la frontera en Puerto Rico es crítico para la nación entera”, consideró.

En esa dirección, mencionó la legislación H.R.920 o Caribbean Border Counternarcotics Strategy Act (Ley de Estrategia Antinarcóticos en la Frontera del Caribe) que presentó el año pasado.

La medida busca detener el tráfico ilegal de drogas en el Caribe, específicamente entre Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y Florida. El proyecto de ley requiere que la Oficina de Política Nacional de Drogas de la Casa Blanca publique una Estrategia Antinarcóticos para la Frontera del Caribe.

El moderador del evento, George Laws García, presidente de Puerto Rico Statehood Council (PRSC) también destacó la importancia de la discusión de estos temas ante la creciente influencia de China en Latinoamérica y la región del Caribe.

“Con la creciente influencia de China en Latinoamérica y la región del Caribe subraya la importancia estratégica de Puerto Rico para la seguridad nacional de EE.UU. y yo creo que es una conversación esencial para nosotros desarrollar”, dijo antes de presentar a los panelistas.

Por su parte, la profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, Christina Ponsa Kraus declaró que la situación de subordinación y no representación de Puerto Rico con respecto a Estados Unidos y la no solución del tema del estatus provoca un nivel de incertidumbre que no facilita el desarrollo económico ni la seguridad nacional a nivel general.

“No hay que ser economista para saber que esto es un estado de cosas que no conduce a un desarrollo económico robusto. Incertidumbre, inestabilidad…Puerto Rico podría estar mucho mejor”, señaló.

“Un cambio en el estatus de Puerto Rico en cualquier dirección…podría brindar mayor paridad y estabilidad”, agregó la abogada estadista quien se ha pronunciado previamente en contra de la doctrina de Casos Insulares y el territorio no incorporado.

Oposición de González protestó contra su participación en el foro

El evento en la Cámara de Representantes se vio matizado por cuestionamientos de líderes y organizaciones en la diáspora puertorriqueña que criticaron que entre los deponentes junto a González se encontrara Andrés Martínez Fernández, quien funge como analista sénior de políticas del Allison Center para Seguridad Nacional de Heritage Found.

Heritage Found es la entidad creadora del Proyecto 2025, documento de más de 900 páginas hecho con la colaboración de más de 100 grupos conservadores que buscan impulsar una reforma del gobierno federal bajo una potencial administración de Donald Trump de este llegar a la presidencia nuevamente. El candidato presidencial republicano se ha distanciado del Proyecto 2025.

En respuesta a los cuestionamientos de más de 20 organizaciones e individuos y una protesta del sindicalista opositor David Galarza antes de que iniciara el conversatorio, González dijo que hay varios aspectos de Heritage Foundation que no respalda, a pesar de que votó por la nominación de Trump en la convención republicana.

