Disney vuelve a aplazar el estreno de “Blade” 

Por “enésima” ocasión desde el anuncio de su desarrollo, durante el panel de Marvel en el San Diego Comic Con de 2019, Disney aplazó el estreno de “Blade”, protagonizada por el dos veces ganador del Oscar Mahershala Ali.

De acuerdo con lo revelado por la compañía del “ratón”, quien tenía previsto lanzar la cinta el 7 de noviembre de 2025, la primera película de vampiros dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), fue pospuesta indefinidamente, dejando su lugar a “Predator: Badlands”.

Aunado a lo anterior, Marvel agregó tres nuevos proyectos, sin titulo aún, para el año 2028 el 18 de febrero, el 5 de mayo y el 10 de noviembre.

¿Por qué volvió Disney a aplazar “Blade”?

Sobre la razón del nuevo aplazamiento de “Blade”, Disney no reveló o brindó información oficial al respecto. Sin embargo, y de acuerdo con lo revelado por el medio especializado Variety, lo anterior se habría originado, en primera instancia, por la decisión del CEO de la compañía, Bob Iger, de lanzar un máximo de 3 películas al año.

Lo anterior dejaría a “Captain America: Brave New World”, “Thunderbolts” y “The Fantastic Four: First Steps” como sus cintas del 2025.

De igual manera, y como se ha mencionado anteriormente sobre el desarrollo de la película, esta ha contado con innumerables retrasos desde su anuncio en 2019. En primera instancia, fue el director Bassam Tariq, el primer director, quien dejó la producción en 2022. Posterior a la salida de Tariq, Yann Damange, conocido por su trabajo en la serie “Lovecraft Country”, tomó las riendas del proyecto para dejar el mismo apenas en junio de este año.

A todo lo anterior se sumó el retraso ocasionado por el surgimiento de la pandemia del Covid-19 así como por la huelga del WGA en 2023.

🧶 Hilo con el calendario actualizado de Marvel Studios entre 2025 – 2028 (no están incluidas las fechas de Marvel Sony):



🔸2025🔸



🇺🇲 14 Febrero – CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD



🦸 2 Mayo – THUNDERBOLTS*



👨‍👩‍👧‍👦 25 Julio – THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS pic.twitter.com/kzPeOUa0fm — ✵ La Buhardilla Marvel ✵ (@BuhardiMarvel) October 22, 2024

Si todo lo anterior no fuera suficiente, la producción también ha presentado múltiples contratiempos respecto al guion, en donde han desfilado escritores como Michael Green, Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury, Beau DeMayo y Nic Pizzolato.

Ante la serie de retrasos, el mismo mandamás de Marvel, Kevin Feige, reveló anteriormente que no tenía la intención de seguir adelante con “Blade” hasta que no se encuentren a la “altura” de su predecesora: “Durante los últimos años, mientras hemos estado tratando de descifrar esa película, lo más importante para nosotros es no apresurarse y asegurarnos de que estamos haciendo la película ‘Blade’ correcta”.

A lo anterior se suman también las “frustraciones” mismas del actor estadounidense Mahershala Ali, quien, de acuerdo con una fuente cercana al actor, estaría cerca de abandonar el proyecto debido a los múltiples retrasos.

Continúa leyendo:

Anuncian adaptación mexicana de la serie “The Office”

Anne Hathaway confirma tercera parte de “The Princess Diaries”

Niegan pasaporte a niño llamado Skywalker por derechos de autor de Disney