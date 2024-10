Ninel Conde: las razones por las que le gusta cuidar su privacidad

La actriz mexicana Ninel Conde tuvo una entrevista con el programa de televisión En Casa con Telemundo para hablar de varios aspectos de su vida, incluyendo las razones por las que prefiere mantener sus temas personales en privado.

En la conversación que tuvo con Carlos Adyan y Andrea Meza, la artista dijo: “Yo mis temas personales ya no los expongo públicamente porque he aprendido que cuando expones, vulneras y cuando amas no quieres que se vulnere. Eso es algo que he aprendido, no por no mostrárselo al público, mostrarle mi día a día y subir fotos a todo momento, cuando estoy viendo a mi niño, a mi hija y no lo hago porque los cuido”.

También, el Bombón Asesino afirmó: “A veces se presta para que digan ‘no está con ellos, no los ve’, pero sí, tengo una vida privada que ahora sí es privada, trato de que sea y es algo que yo estoy disfrutando mucho”.

Ninel Conde explicó que intenta cuidarse mucho por los comentarios negativos en las redes sociales.

La conductora Andrea Meza le preguntó las razones por las que cree que la gente se toma atribuciones para hablar de su vida y ella contestó: “No sé, Andrea, ya son 30 años de carrera y siempre ha sido el tema controversia porque lo arma el mundo externo, yo vivo mi vida como mujer y me pasan cosas como a todas, pero en mi caso si yo me pinto el pelo de rubio ya es como que un escándalo y luego yo voy al salón y veo a 10 chicas haciéndose lo mismo y no pasa nada”.

Este mensaje llega en medio de las críticas que ha recibido la recordada ‘Alma Rey’, de Rebelde, porque varios usuarios consideran que se ha hecho cirugías estéticas en exceso, lo que ha hecho que se vea como una mujer completamente distinta.

“Cada quién vive su vida a su manera”, afirmó Ninel Conde en esta entrevista, que ha servido también para promocionar el tema ‘Ni un centavo’, que relanzó con nuevos arreglos.

