¡El precumpleaños pink de Ninel Conde, el Bombón Asesino!

Ninel Conde, actriz mexicana, celebró su precumpleaños con una temática rosada, en la que compartió con sus familiares y amigos.

Este viernes, el Bombón Asesino compartió material de la fiesta que hizo poco antes de recibir un nuevo año de vida.

Para este momento, la famosa decidió lucir un vestido ajustado, de color rosado y muchos brillantes, con el que llamó la atención en su cuenta en Instagram.

En la descripción de la publicación, Ninel Conde dijo: “Gracias a todos los que nos acompañaron a esta celebración de pre cumpleaños ; ese pequeño grupo que nos rodea y nos ha mostrado su lealtad y amor incondicional”.

Luego, agradeció a quienes la acompañaron en los distintos detalles de esta fiesta. Desde su espectacular pastel, pasando por el banquete que tuvo, hasta la decoración.

“Qué hermosa”, “Felicidades”, “Eres un amor”, escribieron algunos.

¿Cuántas cirugías se hizo Ninel Conde?

Esa es una consulta muy frecuente en internet, pues muchos consideran que su rostro luce irreconocible. Sin embargo, de manera oficial se sabe que al menos se ha hecho un procedimiento estético y fue para el aumento de sus senos.

Pero, por los cambios que recientemente se han visto, hay quienes hablan de aumento de labios, operación de nariz, entre otras.

La insistencia de los usuarios de las redes ha sido tal que recientemente hablaron del tema en el programa Pica y Se Extiende, pero el segmento no gustó a Ninel Conde y por eso se molestó con Carlos Adyan.

El conductor de Telemundo confesó que por esa razón la actriz le dejó de hablar: “Ninel está enfocándose un poco en ese segmento, hace tres semanas no me habla a raíz de ese segmento, pero no cuenta la cantidad de veces que he sacado yo la cara por ella. Y eso es lo que a mí me choca un poco de las amistades porque para mí las amistades tienen que estar siempre y en este caso fue algo que se salió de mis manos que no tuve nada que ver”.

Luego de esta declaración parece que lograron resolver sus diferencias, pues se vio al boricua en el precumpleaños de la sensual artista.

