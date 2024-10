‘Toro’ Fernández tras su regreso a Cruz Azul: “Pasé momentos difíciles”

El futbolista de la Máquina de Cruz Azul, Gabriel ‘Toro’ Fernández, se mostró bastante emocionado de haber regresado a las canchas casi ocho meses después de haber sufrido una fuerte lesión en la rodilla derecha y en su partido de regreso celebró por partida dobre tras marcarle un gol al FC Juárez para apoyar a su equipo a mantenerse en la cima del torneo Apertura 2024 de la Liga MX y con paso firme a la Liguilla.

Esta actuación la registró este miércoles en la goleada 4-0 del cuadro cementero ante los fronterizos en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde resaltó el arduo trabajo que realizó durante estos meses en su proceso de rehabilitación para poder lograr un impresionante nivel físico; de igual forma resaltó que espera poder mantenerse dentro de las canchas para ayudar al club en estas instancias finales.

“Hoy fue un día espectacular, la verdad es que no me lo imaginaba tan así, pero bueno, estoy contento porque volvimos a sumar. Fueron ocho meses bastante largos en los que pasé por momentos jodidos, pero hoy en día puedo decirte que estoy contento, que estoy feliz. Me estoy preparando muy bien para lo que viene, quiero estar al nivel de los compañeros, contento de lo que di hoy”, expresó.

“Creo que me estoy preparando muy bien para lo que viene, busco estar a nivel de los compañeros y estoy contento por lo que logré hoy, pero falta. La verdad es que la gente me apoyó desde el primer momento que me lesioné, muy agradecido a ellos. Hoy fue una noche espectacular, celebró todo el estadio y estoy contento por todo el apoyo que me han dado en estos meses”, agregó el Toro Fernández, quien también aprovechó la oportunidad ante los medios de comunicación para poder agradecer el apoyo de sus compañeros y del cuerpo técnico durante este proceso para poder volver a la acción con Cruz Azul.

Para finalizar el jugador también habló sobre el gran significado que tendrá para él su enfrentamiento de este sábado contra los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario ya que se trata de su antiguo equipo dentro de la Liga MX.

“Lo vamos a enfrentar, lo vamos a preparar como tiene que ser, de la mejor manera y tratar de llevarnos los tres puntos. Yo voy a tratar de dar lo mejor, siento que todavía estoy en proceso de poder mejorar y llegar a CU a dar lo mejor de mí. De todo, mucha felicidad, fue un proceso muy largo y muy duro momentos y que terminara así es una alegría enorme de todos los compañeros”, concluyó.

