¿Julián Gil se casó en secreto? El actor lo cuenta todo

El actor argentino Julián Gil fue entrevistado por el programa El Gordo y la Flaca y aclaró si se casó con su novia Valeria Marín.

En la conversación con Gelena Solano, el artista comentó que se trata de un anillo de compromiso, pero no es algo oficial. “Val me tiene atornillado pero no, no (no nos hemos casado). Nos comprometimos”.

La reportera dominicana le preguntó si le gustaría casarse y el galán contestó que sí: “Yo creo que va a ser el año que viene. No sabemos cuándo, pero sí es el año que viene”.

Durante la conversación, el argentino afirmó que se la llevan tan bien que la única pelea que tuvieron una vez fue por los perros.

Gelena Solano le preguntó a Julián Gil qué fue lo que más le llamó la atención de su novia y contestó que las piernas y sus rodillas.

Esta entrevista fue una oportunidad para que revisaran también las maletas del argentino, quien viajó a Nueva York a cumplir varios compromisos profesionales.

En esta ocasión, Julián Gil reveló también cuáles son los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, incluyendo un arreglo en sus orejas hace unos años.

Sobre Marjorie de Sousa, tema que no podía faltar, dijo que está dispuesto a hablar con ella para que le permita ver a Matías, el hijo que tienen en común.

“Yo he tratado, le he mandado mensajes, no solo a ella, sino a gente muy cercana a ella, sí lo he tratado, pero no hay manera”, añadió sobre esta polémica que lo ha tenido presente en los medios durante años.

La visita del famoso a Nueva York es para una serie de conferencias que estará dictando, otra manera de estar cercana con su público.

