Adamari López y el deseo que tenía con sus padre e hija

Adamari López ha compartido abiertamente su doloroso proceso de pérdida y cómo ha impactado su vida. La ausencia de sus padres ha dejado un vacío que, a pesar del tiempo, sigue siendo palpable en su corazón. Su reflexión sobre cómo hubiera querido que Alaïa, su hija, conociera a sus abuelos revela el profundo amor que siente por su familia y la conexión que desea mantener entre las generaciones.

“En tu casa llora, deja salir ese sentimiento de dolor que tienes es normal, a todos nos pasa, cuando una persona querida se nos va. Cuando yo perdí a mi mamá, yo no estaba al lado de mi mamá y es una de las cosas que muchas veces me reprocho, porque digo: ‘No estuve al lado de ella para despedirme’, pero eso también es egoísta de mi parte, porque cada quien tiene su momento”, dijo Adamari en su pódcast.

“Te puedo entender perfectamente, mi papá y mi mamá no están, yo no puedo estar en el lado de los dos, ellos sí tuvieron enfermedades que me fueron quizá preparando, pero uno nunca está preparado para la partida de un papá, no importan cuan buen relación tengas con ese ser querido que te dio la vida”, le mencionó a su comadre Chiquibaby.

“No es fácil, yo también hubiera querido que Alaïa conociera a mis papás. Mi papá falleció tres semanas antes de que Alaïa naciera, me quedé con las ganas de que la vieran, la tocara y la cargara en sus brazos de tener una foto con ellos”, expresó.

La pérdida de seres queridos es una experiencia profundamente dolorosa y cada persona la vive de manera única. Adamari, al hablar sobre estos sentimientos, no solo rinde homenaje a sus padres, sino que también ofrece un mensaje de esperanza para quienes han pasado por situaciones similares: el recordar y honrar a los que han partido es una forma de mantener viva su memoria.

“Mi mamá fue una mujer muy especial, nos llenó de amor a mi hermano y a mí, yo creo que a todos nos hace mucha falta, entendemos que ella ya no está con nosotros, no me pude despedir como me hubiera gustado, yo estaba, cuando ella partió de camino a verla y no pude llegar a darle un abrazo viva. La extraño muchísimo y me hubiera gustado que conociera a mi hija y que me ayudara en su crianza y educación”, dijo en Desiguales.

