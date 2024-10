Adamari López envía mensaje a quienes tienen cáncer

Adamari López, presentadora de televisión, envió un mensaje a las mujeres que han tenido o tienen cáncer. A través de Facebook, la puertorriqueña concientizó a propósito del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, que se conmemoró este 19 de octubre.

“Mi gente linda, un besito grande para todos, estoy aquí mandándoles un besito y un mensaje de fortaleza a todas esas mujeres que están pasando por un cáncer, por esta enfermedad que nos puede afectar a cualquiera”, afirmó.

La boricua, quien tuvo esta enfermedad, dijo que hay que afrontar esta lucha con mucha fortaleza, pero aunque se dice fácil realmente es una tarea cuesta arriba.

“Se necesita pelear mucho, tener mucha fortaleza, un grupo de apoyo maravilloso para poder salir adelante, un buen tratamiento médico y una actitud positiva para poder enfrentar la enfermedad”, destacó.

Luego dijo que cualquier persona puede pasar un momento difícil, pero con las herramientas que mencionó anteriormente puede salirse adelante. Sin embargo, destacó que la actitud es algo clave en esta lucha.

“Espero que si estás pasando por un cáncer o por una enfermedad difícil, mantén esa fe, esa fortaleza, ese pensamiento en que te vas a mejorar, en que vas a salir adelante, en que vas a seguir luchando y te vas a aferrar a la vida para poder seguir disfrutando. Espero que estés bien y que siempre tengas motivos para agradecer, aun en los momentos difíciles, porque cuando uno agradece, uno vive en ese amor y agradecimiento, las cosas se transforman”, añadió.

Adamari López, completó: “Recordándoles que todo lo que estén pasando lo pueden anotar, escribir, yo lo hago y lo pongo en mi libro de agradecimiento para no olvidar detalles de momentos difíciles y buenos que también he pasado por la vida y para después repasarlo, muchas veces se nos olvidan diferentes cosas porque no las anotamos y creo que también es importante un poquito de cabida a esas cosas para después saber cuánto hemos luchado en la vida y todas las razones que tenemos para agradecer”.

