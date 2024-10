Nueva York sigue siendo el estado con más pérdida de población en EE.UU. ¿A dónde se está yendo la gente?

Aunque las calles sigan luciendo congestionadas por turistas y caos vial, la realidad es que por segundo año consecutivo en 2023 Nueva York fue el estado que más perdió población en EE.UU. al considerar las mudanzas, según datos del Censo.

El año pasado 1% de la población de Nueva York se mudó fuera del estado: eso equivale a más de 480,000 personas. Mientras, sólo 300,000 nuevos residentes llegaron para reemplazarlos, lo que representa una pérdida migratoria general de 180,000 habitantes, según las cifras.

Esa es una cifra menor que la de 2022, cuando la fuga neta fue de 244,000, pero muestra que el estado continúa perdiendo residentes. Ese año Nueva York quedó con un curul menos en la Cámara Baja del Capitolio Nacional debido a esa disminución demográfica, que se venía manifestando antes de la pandemia y se aceleró desde entonces.

¿A dónde se están mudando la gente? El principal destino probablemente no sea una sorpresa: Florida, donde más de 71,000 neoyorquinos se instalaron el año pasado. Detrás se ubicaron Nueva Jersey, Pensilvania, California y Texas.

A la inversa, Nueva Jersey, California, Pensilvania, Florida y Massachusetts son las regiones de donde más residentes se mudaron a Nueva York.

En una encuesta en marzo apenas 30% de los residentes calificaron positivamente la calidad de vida en NYC y sólo la mitad dijo que planeaba quedarse viviendo aquí durante los próximos años.

La gobernación afirmó en un comunicado al New York Post que están trabajando para hacer que el estado Nueva York sea más atractivo para los residentes. “La gobernadora (Kathy) Hochul sabe que el costo de vida sigue siendo uno de los principales problemas que enfrentan los neoyorquinos, y los datos muestran que más familias se quedan en Nueva York a medida que continuamos haciendo que las comunidades sean más asequibles, más seguras y más habitables. Nuestro trabajo está lejos de terminar, y la gobernadora nunca dejará de luchar para devolver dinero a los bolsillos de los neoyorquinos, reducir el crimen y crear más viviendas y buenos empleos en todo el estado”.

Lawrence Levy, quien dirige el Centro Nacional de Estudios Suburbanos de la Universidad Hofstra, comentó a Newsday que la menor pérdida de población en 2023 frente a 2022 es una “señal positiva para Nueva York con una salvedad”.

“Eso no significa que no tengamos mucho trabajo por hacer para que el estado sea más asequible, más habitable en términos de tráfico, contaminación y otros problemas que la gente tiene con el área metropolitana”, explicó. “Pero claramente, al menos en este último recuento, las cosas van en la dirección correcta”.

Estos datos del censo sólo tienen en cuenta a los residentes que se mudan. No incluyen nacimientos ni muertes. Así, los cinco estados del país que más perdieron población en 2023 fueron (por cada 100,000 personas): Nueva York 913; Nueva Jersey 745; Illinois 743; Alaska 699 y Luisiana 693.

A la inversa, los que más ganaron residentes (por cada 100,000 personas) fueron: Dakota del Norte 1,735; Carolina del Sur 1,278; Vermont 1,173; Carolina del Norte 984 y Delaware 958.

En Nueva York la pandemia, el clima anti policial y la reforma penal han sido identificados como factores que dispararon el crimen desde 2020. En septiembre de 2023 un sondeo de Siena College identificó el crimen (73%) entre las mayores preocupaciones de los neoyorquinos. Según otra alarmante encuesta 70% de los habitantes de NYC temen que serán víctimas de un hecho criminal.

La mitad de las familias en la ciudad de Nueva York carecen de ingresos suficientes para sobrevivir sin ayuda del gobierno, parientes o la comunidad, alertó en marzo un informe de United Way y The Fund for the City of New York (FCNY).

Los altos costos no sólo están afectando a las familias, sino también a los solteros: otro estudio reciente de SmartAsset reveló que NYC es donde se necesita la mayor cantidad de dinero para vivir “cómodamente” como individuo: $66.62 dólares por hora o un salario anual de $138,570.

Nueva York es también una de las seis ciudades de Estados Unidos donde una familia promedio debe ganar más de $300,000 dólares anuales para criar “cómodamente” a dos hijos: $318,406 para ser exactos.