Chino Huerta se olvida de Europa y solo piensa en Pumas de la UNAM

El futbolista de los Pumas de la UNAM, César Huerta, consideró que es fundamental para su organización poder lograr una victoria en el partido que disputarán este sábado contra la Máquina de Cruz Azul al ser los actuales líderes del torneo Apertura 2024 de la Liga MX de manera indiscutida.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante la conferencia de prensa previa al partido con el que esperan poder lograr la mejor actuación posible para sumar puntos y así poder mantenerse en la lucha por un puesto para la Liguilla; con estas palabras demostró su ferviente compromiso con el equipo y deja a un lado las opciones de dar el salto a Europa.

“Sobre lo de Europa, mi mente está 100 por ciento aquí en Pumas, quiero hacer historia aquí y mi mente no está en otro lado más que en Pumas. Mi objetivo ahorita es Pumas, levantar un título con Pumas, es lo único que tengo en mente y cada mañana me levanto con ese objetivo muy presente, lo traigo tatuado dentro de mí y vamos a luchar por hacerlo realidad”, expresó el Chino Huerta.

César también manifestó que todavía no ha logrado explotar todo su potencial deportivo en el presente torneo Apertura de la Liga MX y destacó que está trabajando constantemente para poder tener mayores capacidades competitivas para poder ser toda una figura del balompié azteca.

“Sería muy difícil ponerme el techo (de su nivel), el enfoque y trabajo día a día me ha permitido estar en un buen nivel, además mis compañeros me hacen jugar muy bien, no estuve en el partido ante Monterrey el equipo lució, eso te habla de la calidad del grupo”, resaltó en sus declaraciones.

Actualmente los Pumas de la UNAM se ubican en la cuarta posición del torneo Apertura 2024 de la Liga MX con un total de 24 puntos producto de siete victorias, tres empates y tres derrotas, mientras que Cruz Azul marcha en la primera casilla con un total de 34 unidades acumuladas.

