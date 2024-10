Clovis Nienow recuerda el día que conoció a Aleska Génesis

El actor mexicano Clovis Nienow se sumó esta semana al programa matutino Hoy Día, que transmite la cadena de televisión Telemundo y contó en el show cuál fue ese momento que cambió su vida con Aleska Génesis.

Durante una conversación con Carlos Calderón, en la sección Los dados de la vida, el artista dijo que cuando conoció a la modelo venezolana en La Casa de los Famosos 4 se sintió enganchado de inmediato.

Clovis Nienow abre su corazón en Hoy Día

“Ese día, cuando entré a la casa y la vi, me gustó, me atrajo y obviamente con el paso de los días que no me hizo caso, pues me dolía y así, pero eso fue construyendo más y más este amor lindo”, comentó.

Luego, las cosas se consolidaron aún más cuando le pidió bajo el agua que fuera su novia. “Yo creo que ese día fue un parteaguas en la relación. Fue bonito, yo creo que ella tampoco se lo esperaba, teníamos una relación, pero uno a veces no se quiere comprometer y a la mujer les gusta eso, el compromiso”.

Carlos Calderón le reconoció a su colega la insistencia que tuvo hasta lograr que Aleska Génesis se fijara en él.

Ante este comentario, Clovis comentó: “Había personas que me decían ‘aléjate, no seas tan insistente’, pero a mi corazón yo siempre lo seguí, siempre me he regido por esa línea. El que persevera, alcanza y así me enamoré porque uno fácil tira la toalla y se va para otro lado, pero no, es una mujer que me atrajo mucho, con muy buenos sentimientos y me cambiaron la vida para bien”.

Otro de los temas de los que habló el actor fue sobre su padre, quien falleció: “Era un padre muy bueno, que me inculcó muchos valores. Como lo dije en la presentación, a mí me hubiera encantado, pero yo sé que desde el cielo me están viendo, me hubiera encantado compartir estos momentos, estos logros. Nunca imaginé que iba a estar aquí sentado contigo, ser parte de esta familia y es un sueño hecho realidad”.

El artista indicó que al comienzo quería ser futbolista, pero luego fue cambiando sus intereses por el mundo del entretenimiento, hasta que lo materializó.

