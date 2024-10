Carolina Sandoval sorprende al quitarse la peluca en plena entrevista

Carolina Sandoval, presentadora venezolana de televisión, dio una entrevista a su compatriota Viviana Gibelli, en la que habló de varios aspectos de su vida, incluyendo los complejos que tuvo. En la conversación, la Venenosa, como también es conocida, sorprendió también al quitarse la peluca.

Durante la entrevista, la conductora de ¡Siéntese Quien Pueda! dijo que descubrió que tenía varias cosas que superar cuando una seguidora le dijo que era una mujer acomplejada.

“Yo le devolví el mensaje y le dije gracias, porque tienes toda la razón. Yo era la muchacha que se acomplejaba por tener el cabello enrrollado, por no ser alta, yo antes usaba los mismos zapatos que uso ahora, pero para que la gente no supiera que soy bajita, utilizaba lentes de contacto para que la gente creyera que tenía los ojos verdes y no estos ojos marrones”, afirmó.

La creadora de contenido aseguró que ese comentario de una seguidora cambió por completo su pensar.

“Yo fui la reina de los complejos y resulta que cuando salí del clóset de mis complejos, hablé de mis pelucas, que por cierto me la puedo quitar literalmente hoy en tu programa y soy igual de bella con mi cabello natural”, comentó para luego quitársela.

Posteriormente, agregó: “Me la pongo otra vez, en frente de tu cámara y me saco la manera en la cual me la pongo y estoy absolutamente segura de que quedo igual de bella que con esto o sin esto y agarro mi teléfono y cuando yo veo a la gente que tiene alopecia o cáncer le digo mama, si yo acabo de hacer esto en uno de los canales de YouTube más vistos de toda Latinoamérica y el mundo entero, tú también lo puedes hacer”.

La venezolana dijo que con el tiempo entendió que lo mejor era aceptarse tal cual es, sin seguir estereotipos.

Durante mucho tiempo, Carolina Sandoval ha lanzado este tipo de mensajes, con la intención de que muchas mujeres sigan su ejemplo para evitar ser duras con su imagen.

