Trump sobre mitin en el que comediante insultó a puertorriqueños: “El amor en ese salón fue impresionante”

Nueva York – Contrario a lo que algunos esperaban, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, no se refirió directamente a la controversia por los comentarios insultantes del comediante Tony Hinchcliffe contra los puertorriqueños en la conferencia de prensa que encabezó desde Mar-A-Lago este martes.

En medio de su discurso, que se centró en acusar a su contrincante Kamala Harris de destruir al país por no atender el asunto migratorio y la frontera, Trump describió el evento en el Madison Square Garden de Nueva York en el que Hinchcliffe fue el primer orador como un “festival de amor”.

“Yo no creo que alguien haya visto algo como lo que pasó la otra noche en Madison Square Garden (MSG) …”, expresó Trump a la concurrencia presente en su mansión en Florida. “El amor en ese salón, era impresionante…”, agregó.

El republicano continuó: “Los políticos que han estado haciendo esto por mucho tiempo dijeron que nunca ha habido un evento tan bello; fue como un festival de amor, un festival de amor absoluto, y fue mi honor estar involucrado”.

Usuarios de redes, organizaciones; políticos, incluso republicanos, y hasta la administración del MSG han repudiado los comentarios del también podcaster, quien en medio de su alocución, dijo que Puerto Rico es “una isla flotante de basura”. Algunos, incluso han emplazado al político a que se disculpe con los puertorriqueños ante el repudio generalizado que provocó el mensaje del invitado al mitin de campaña del domingo.

Muchos coinciden en que los comentarios del comediante podrían costarle las elecciones a Trump en vista del potencial electoral de los puertorriqueños en estados clave como Pennsylvania.

“Yo no sé quién es él”

En una entrevista con ABC News, también este martes, Trump dijo que no conoce a Hinchcliffe .

“Yo no sé; alguien lo puso haya arriba. Yo no sé quién es él”, declaró. A pesar de que las declaraciones han sido ampliamente difundidas en medios y redes sociales, Trump le dijo a la cadena que no las había escuchado.

Durante la conferencia, el republicano enfocó su mensaje en la supuesta inacción de Harris para atender la crisis en la frontera.

“En menos de 4 años, Kamala ha destruido nuestra frontera, destruido…nunca habíamos tenido una situación como esta; diezmado la clase media; la inflación galopante nos ha causado problemas de los que nunca pensamos posibles”, afirmó.

Continuó diciendo que tiene un plan para “salvar a Estados Unidos” de la increíble destrucción del país tanto por parte de la vicepresidenta como del presidente Joe Biden.

“¿Quién quiere fronteras abiertas por los que miles de personas pueden llegar desde prisiones y de pandillas, las peores pandillas, pandilleros en el mundo. ¿Quién quiere eso para un país?”, señaló asumiendo el discurso antiinmigrante que lo caracteriza y falto de datos que sostenga los argumentos.

Según Trump, Kamala crea conflicto y mantiene la miseria tanto como pueda porque es la única manera en que pueda resultar electa.

En ese contexto, expuso el video que incluye el endoso de la madre de Jocelyn Nungaray, la niña de 12 años violada y asesinada en Texas presuntamente por dos migrantes que entraron ilegamente al país.

En la grabación de poco más de 3 minutos, Alexis Nungaray argumenta que su hija está seis pies bajo tierra por las políticas migratorias que Harris permitió que continuaran.

“Kamala Harris solo tenía un trabajo, y ella no solo me falló a mí, sino a mi hija”, alega Alexis a través del clip que incluye imágenes de la menor con su familia, así como reportes periodísticos del caso.

Otra de las ciudadanas que acompañó a Trump en la conferencia fue la suegra de la sargento del ejercito Nicole Gee, asesinada durante la accidenta retirada de EE.UU. de Afganistán.

Trump no respondió a preguntas de la prensa en el evento.

Se espera que en lo que resta de día, Trump se dirija a Pennsylvania donde se reunirá en una mesa redonda con personas de la tercera edad antes de liderar un mitin en Allentown.

