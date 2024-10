Trump se sube a un camión de basura y le dice a Biden: “Mis seguidores son superiores”

El expresidente Donald Trump se subió la noche de este miércoles a un camión de basura como respuesta al comentario del presidente Joe Biden, quien llamó “basura” a los seguidores del republicano. Trump, desde el camión, dijo que sus partidarios son “muy” superiores.

Trump se bajó de su avión en el estado clave de Wisconsin vestido con un chaleco de seguridad naranja después de que un camión de basura adornado con banderas de su campaña lo recibiera en el aeropuerto de la ciudad.

Antes de su evento, el candidato presidencial republicano se sentó brevemente en el asiento del pasajero del camión de basura y dijo que Biden “debería estar avergonzado de sí mismo”.

El candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, se sube a un camión de basura el miércoles 30 de octubre de 2024, cuando llega a Green Bay, Wisconsin. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP

Luego, en mitin en Rocky Mount, Carolina del Norte, dijo: “Joe Biden finalmente dijo lo que él y Kamala realmente piensan de nuestros seguidores”. Y añadió: “Los llamó ‘basura’, y lo dicen en serio, aunque, sin lugar a dudas, mis seguidores son de mucha mejor calidad que el corrupto Joe, la mentirosa Kamala”.

“Mi respuesta a Joe y Kamala es muy simple: no se puede gobernar Estados Unidos si no se ama a los estadounidenses. Sencillamente no se puede”, añadió.

Según Trump, los comentarios de Biden reflejan que está decidido a tratar a quienes no o votan como “malos o subhumanos”.

“¿Saben la verdad?”, le preguntó retóricamente Trump a sus seguidores este miércoles. “Han tratado a todo nuestro país como basura, ya sea a propósito o no, porque son personas tremendamente incompetentes”.

Las polémicas declaraciones de Biden

La polémica se desató cuando Biden, en un intento por repudiar el insulto del comediante en el mitin de Trump en NuevaYork sobre que Puerto Rico es una “isla flotante de basura”, dijo: “Déjenme decirles algo. (…) La única basura que veo flotando por ahí son sus seguidores”.

Tanto la Casa Blanca como el propio presidente negaron que se refiriera a los seguidores del expresidente Trump.

En una publicación en X, el presidente aseveró que se refería a “la retórica odiosa sobre Puerto Rico arrojada por el partidario de Trump en su mitin en el Madison Square Garden como basura, que es la única palabra que se me ocurre para describirla”.

Kamala Harris, por su parte, se desmarcó este miércoles de los comentarios de Biden en el primer encuentro que tuvo con la prensa: “Estoy totalmente en desacuerdo con cualquier crítica a las personas en función de a quién votan”, expresó.

Sigue leyendo:

Nicky Jam decide públicamente dejar de apoyar a Donald Trump: “Puerto Rico se respeta”

Trump sobre mitin en el que comediante insultó a puertorriqueños: “El amor en ese salón fue impresionante”

Donald Trump reconoce que “chistes” en mitin en Nueva York fueron desafortunados