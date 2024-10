El oficial dominicano de NYPD que se inspiró en un sargento que salvó la vida a su hermana

Fue una noticia devastadora. Era la mañana del 12 marzo de 1998 cerca de las ocho de la mañana. Una familia dominicana fue atropellada accidentalmente por un camión en la avenida 36 de Corona, en Queens. La señora Anna Durán llevaba a sus tres pequeños Xavier (9), Luiny (7) y Jeanette (6) a la escuela cuando fueron embestidos y heridos. Todos afortunadamente sobrevivieron, pero lamentablemente a la niña le tuvieron que amputar una pierna.

Detrás de esta escena, que parecería a todas luces trágica, hay un testimonio de solidaridad, superación y valentía que involucra a varias familias hispanas, cruzadas por un día fatídico.

Este jueves, veintiséis años después, uno de ellos, Xavier Durán, se graduó como oficial del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) inspirado por el arrojo que tuvo aquella mañana el sargento Lino Minneto, quien llegó a la escena del arrollamiento, y sin esperar un minuto, cargó en una manta a su hermana Jeannette Durán y la llevó al Hospital Elmhurst, en Corona. Allí le salvaron la vida, aunque quedó una secuela de por vida.

“Aunque de niño siempre quise ser policía, el hecho de haber visto en el momento más difícil para nuestra familia, el heroísmo de ese policía que apareció para salvarnos, me inspiró poderosamente. Y hoy solo pienso en ser oficial, para hacer una diferencia en la vida de alguien, como lo fue Minneto en la nuestra”, compartió Xavier, quien ya subió al estrado de los nuevos oficiales de la Uniformada, en el Madison Square Garden, junto a 588 nuevos reclutas.

Este jueves, Xavier Durán, junto con más de 500 nuevos reclutas, se unió formalmente a las filas de NYPD, inspirado en un “héroe” uniformado, que llegó a su vida en un momento límite, cuando era un niño de nueve años. (Foto: Cortesía NYPD)

El orgullo del uniforme

La gran inspiración de Xavier, Lino Minetto, se retiró de NYPD en 2006. Emigró a Nueva York con su familia procedente de Chile cuando era un niño. Patrulló por años como sargento el norte de Queens, y aquella novedad que recibió en su radio, tejió un vínculo con esta familia quisqueyana, que se mantiene intacto hasta hoy. Tanto así, que es nada menos que la motivación de este nuevo oficial, para ser no solo un buen policía, sino un buen ciudadano.

“Para mí todo esto es producto de la dirección de Dios. No tengo dudas, que Xavier será un extraordinario oficial. Me da mucho orgullo verlo con su uniforme. Todos ellos, desde ese momento tan duro, han sido mi familia también. He ido a todas sus graduaciones. A todas sus grandes celebraciones. Los he acompañado en sus momentos más importantes”, compartió el oficial retirado, quien sirvió a la ciudad por 20 años.

Minetto recordó a El Diario, que en aquel momento, se encontraba apenas a dos cuadras del sitio con su patrulla, junto con la oficial Lisa Cordero. Entendió rápidamente, que no había tiempo para nada más y entre ambos, la llevaron en minutos a la emergencia del hospital.

“Fuimos los primeros en llegar al sitio del atropellamiento. Vi que era muy grave lo que tenía la niña y la levantamos. Todavía recuerdo que a los minutos en una sala del hospital, había doce familiares de ella rezando sobre sus rodillas. Años después, siguen los milagros. Hoy uno de los niños envueltos en ese accidente, se convierte es oficial”, refirió.

De derecha a izquierda: El sargento retirado Lino Minetto, el oficial de NYPD Xavier Durán, Jeannette Durán, Andy Payamps (esposo de Jeannette) y Luiny Durán. (Foto: Cortesía NYPD)

Una mujer feliz

Jeannette Durán aquella pequeña que recibió la parte más dura de la embestida de aquel camión contra su madre y sus dos hermanos, que tenía solo seis años cuando iban caminando a la Escuela Pública 143 de Queens, que fue operada de emergencia para reparar una fractura de pelvis y un daño extenso en la pierna que no le pudieron salvar. Hoy es una mujer casada, feliz y realizada.

“Ese accidente me cambió la vida. Y muchos podrían pensar que fue de una manera negativa. Dios me dejó sin mi pierna derecha. Aunque físicamente no estoy completa, la vida me ha demostrado que cuando te propones algo, no hay límites. Aprendí a nadar y a patinar. Manejo mi carro. He podido llevar una vida normal”, comenta Jeanette con un inmenso entusiasmo.

Cuando tenía 23 años Jeannette conoció a su actual esposo, Andy Payamps: “Llevamos una vida feliz. Queremos tener familia”.

Esta joven quien se graduó en Tecnología Informática no solo celebra contar con un efectivo policial en su familia, sino que es una militante de recobrar el respeto hacia la fuerza de oficiales, más grande del país: “Duele mucho escuchar comentarios negativos, sobre una institución completa, por la acción de unos pocos. No todos son corruptos. Yo creo en el gran honor de la gran mayoría. Más aún, cuando mi hermano, ahora es oficial. Y no dudo que será el mejor”.

El comisionado de NYPD, Thomas Donlon hizo un sensible reconocimiento al sargento retirado, Lino Minetto y a la familia Durán. (Foto Cortesía X @nypdpc)

Reconocimiento oficial

Luego del acto de graduación de la nueva promoción de oficiales, el comisionado interino de NYPD, Thomas Donlon recordó en su cuenta X que la “rápida respuesta a una terrible colisión en Queens hace casi 30 años, no solo salvó las preciosas vidas de tres niños, sino que también dio forma al futuro de uno de los graduados de hoy: el oficial de policía Xavier Duran”.

El máximo jefe policial subrayó que el sargento retirado Minetto fue el primero en llegar a la escena de esa colisión y llevó rápidamente a la hermana de Xavier al hospital, lo que ayudó a salvarle la vida.

“Las acciones heroicas del sargento Minetto inspiraron a Xavier a seguir sus pasos y hoy se graduó de la Academia de Policía”, acotó.