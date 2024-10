Hugh Jackman anuncia serie de conciertos como solista en Nueva York 

El actor australiano Hugh Jackman generó una verdadera “ola” de reacciones luego de anunciar su regreso a los escenarios como cantante solista bajo el título de “From New York With Love”.

A través de sus redes sociales, el artista de 55 años compartió un video en donde aparece sentado en el mismo escenario en el que el actor Ryan Reynolds reveló su regreso al mundo de los superhéroes con su icónico papel de Wolverine en la recién estrenada “Deadpool & Wolverine”.

Ryan y yo tuvimos una gran aventura y me pregunté qué viene ahora” Hugh Jackman – Actor

De manera irónica, y al igual que el video en donde Reynolds anunció la integración de Jackman en la tercera cinta de Deadpool hace unos años, el actor estadounidense también apareció en el anuncio de Hugh mencionando que estaría en la serie de conciertos que su amigo brindará a partir del 2025.

¿Cuándo y dónde se presentará Hugh Jackman?

En el mismo anuncio, el actor reveló que llevará a cabo 12 presentaciones durante un único fin de semana en los meses de enero, abril, mayo, junio, julio y agosto del siguiente año.

De igual manera, y respecto al show que brindará, Jackman mencionó que interpretará algunos de los temas más icónicos y representativos de sus principales papeles en cintas y musicales como “The Greatest Showman”, “The Music Man”, “The Boy From Oz”, entre otras.

El sitio en donde el artista australiano llevará a cabo su regreso a los escenarios será el legendario Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York.

Tras el anuncio de Jackman, decenas de usuarios y seguidores del actor no dudaron en mostrar su alegría y emoción a través de diversos comentarios como: “Espero conseguir una entrada para abril y no puedo esperar a verte, el mejor hombre del espectáculo”, “Esta es literalmente la mejor noticia que he recibido”, entre otros.

Los boletos para la residencia de Jackman en Nueva York ya se encuentran a la venta.

“Deadpool & Wolverine” continúa triunfando

A casi tres meses de su estreno en cines de todo el mundo, la cinta más reciente del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) “Deadpool and Wolverine” continúa cosechando grandes cifras.

Y es que además de convertirse en la cinta con clasificación R más taquillera del mundo, con más de $1,300 millones de dólares, la tercera película del “Mercenario Bocazas” se convirtió también en la cinta con el mejor primer día de ventas digitales en todo 2024, superando a grandes producciones como “Dune Part II” e “Inside Out”.

