Ninel Conde habla de la peor pelea que tuvo con su mamá

La actriz mexicana Ninel Conde habló en el programa Hoy Día de distintos aspectos de su vida, que probablemente el público no conocía.

El ‘Bombón Asesino’ aprovechó la sección Los dados de la vida para profundizar sobre algunas relaciones, como la que tuvo con su mamá, quien falleció en el 2008.

Durante la entrevista con Carlos Calderón, le preguntaron a la también modelo cómo fue la peor pelea que tuvo con su mamá y ella contestó: “Yo siempre tuve una relación hermosa, pero obviamente teníamos puntos de vista diferentes y creo que el que era más constante era el que yo le decía que quería ser artista”.

La famosa comentó que su deseo lo manifestó desde los 5 años de edad hasta los 17 que logró convencerla.

“Ella me decía que primero tenía que terminar una carrera”, afirmó.

Sin embargo, el sueño de Ninel Conde no decayó y por eso decidió inscribirse en un concurso de belleza sin decirle nada a su mamá.

“Fue un round ahí que nos aventamos, pero al final terminó siendo mi motor y mi mánager”, dijo.

Ninel Conde luego de esto habló de su hijo Emmanuel

En la conversación, la artista recordó también cuál fue el momento más especial que ha vivido con su hijo: “Pues muchos, verdad, yo creo que el día que nació y que yo lo vi por primera vez, que lo tenía en el pecho y me agarró el dedito, los bebés sienten como seguridad ahí. Ese es un recuerdo que si me preguntas, me viene a la mente”.

Otra de las preguntas que le hicieron a la actriz fue algún momento crítico que vivió con algunos amigos, dijo que le ha pasado situaciones difíciles cuando termina con alguien y esos amigos toman bando hacia esa expareja.

“Yo he aprendido a conocer y a seleccionar mi círculo, cada vez tengo menos amigos, pero cada vez tengo más amigos verdaderos”, destacó.

Por último, Carlos Calderón le preguntó cómo está su situación sentimental y Ninel Conde contestó: “Yo he platicado mucho al respecto que mi vida personal, relaciones, mis hijos, no los expongo y no porque no me sienta orgullosa y en paz, pero lo hago para protegerlos ante la vulnerabilidad que es este medio”.

Sigue leyendo:

· Niurka Marcos y la dura opinión sobre el rostro de Ninel Conde

· Ninel Conde sorprende por unas fotos donde luce “irreconocible”

· Conductora de TV crítico fuertemente a Ninel Conde por burlarse de un pasajero con ataque de ansiedad