Raúl de Molina y Lili Estefan reaccionan al arresto de Tekashi 6ix9ine

Raúl de Molina y Lili Estefan, presentadores del programa de televisión El Gordo y la Flaca, reaccionaron al nuevo arresto del rapero Tekashi 6ix9ine.

“Yo no lo puedo creer que Tekashi 6ix9ine está en la cárcel ahora, no lo van a dejar salir por muchísimo tiempo por él no preocuparse de que estaba en probación y hacer las cosas que hizo. Yo no lo puedo creer porque es un muchacho que ha estado en este programa, es simpático, aquí se ha portado muy bien con nosotros”, comentó el conductor cubano.

Gelena Solano compartió algunos detalles de la detención del famoso, quien ha enfrentado varias situaciones difíciles recientemente. “Él tenía que presentarse en corte a la 1:30 de la tarde y acuérdense que él tenía probatoria por cinco años. De hecho, se le vence el 2 de abril del próximo año”.

La reportera de El Gordo y la Flaca dijo que al cantante lo detuvieron porque dio positivo a sustancias ilícitas.

“El juez le dijo a Tekashi que tenía que volver a la corte el 12 de noviembre. Lo arrestaron en frente de mí, no solo le pusieron cadenas en las manos. Él me miró y me dijo así como que no entendía lo que estaba pasando”, comentó.

En la declaración, añadió que el estadounidense intentó explicar que no ha consumido sustancias en este periodo, pero el juez no lo dejó en libertad.

Gelena Solano aclaró que esta detención no fue por el supuesto altercado que protagonizó el cantante en una discoteca en Nueva York, en donde lo señalaron de presuntamente haber golpeado a una mujer.

Lili Estefan, luego de escuchar el caso, también reaccionó: “Esa es una de las cosas que no puedes hacer, cuando tú estás en probatoria si te mandan a hacer algo, por ejemplo aquí en los Estados Unidos son extremadamente estrictos con lo que te piden que hagas”.

En el show de entretenimiento explicaron que el rapero se presentará el 12 de noviembre y se determinará si violó o no la ley. Debido a la insistencia del artista, repetirán los análisis para determinar si consumió o no marihuana.

