Gael García Bernal se une a Olivia Wilde en el thriller “Monkey Hill” 

A solo unas semanas de lanzar su primera serie junto a su gran amigo y colega Diego Luna, “La Máquina”, el actor mexicano Gael García Bernal ha sumado un nuevo proyecto a su extensa y prestigiosa carrera: “Monkey Hill”.

De acuerdo con lo revelado por el medio especializado Deadline, el intérprete de 45 años protagonizará este thriller junto a la actriz estadounidense Olivia Wilde, conocida por su papel en diversas producciones como “Tron: Legacy”, “In Time”, “Cowboys & Aliens” y que recientemente debutó como directora con la cinta “Don’t Worry Darling”.

La película, sin fecha de estreno aún, contará con la dirección de la cineasta Sarah Adina Smith quien además realizó el guion a partir de la historia de Paul Throux del mismo nombre.

Gael García Bernal compitió por el Oro de Oro en Berlín. Crédito: Mezcalent

Smith cuenta en su haber con diversas producciones internacionales como la primera mitad del siguiente spin-off the “Game of the Thrones”, “The Hedge Knight”, así como los largometrajes de suspenso “Birds of Paradise” y “Buster’s Mal Heart”.

¿De qué se trata la siguiente película de Gael García Bernal?

Según lo revelado hasta el momento, “Monkey Hill” contará la vida historia de una heredera acusada de un crimen de “cuello blanco” que se esconde con su marido en un complejo de lujo en una ciudad santa en la India. Lo anterior motiva a los protagonistas a “distraerse” mediante escapadas sexuales y coqueteos espirituales.

Sin embargo, y luego de ser testigos de los disturbios sociales y una crisis hídirica mortal en el sitio en donde se encuentra, decidirán salir del hotel que los protege para aventurarse a un nuevo destino.

La sinopsis se une a las mismas declaraciones de los productores, quienes han descrito la producción como un “thriler sexy y seductor”. Respecto a la distribución de la cinta, esta cuenta con la empresa Upgrade como representante internacional.

Previo a inicio de la filmación de “Monkey Hill”, el también productor mexicano podrá ser visto en el thriller de Amazon Prime Video “Holland, Michigan”, junto a la ganadora del Oscar por “The Hours” Nicole Kidman.

Recientemente, el actor mexicano regresó a la pantalla chica tras su exitoso paso en la producción “Mozart in the Jungle”, el cual le valió un Golden Globe en la categoría de Mejor Actor en un Musical o Comedia de Televisión en 2016.

En esta ocasión, el intérprete de “Old” hizo equipo con el también actor mexicano Diego Luna para contar la historia de un boxeador mexicano que se ve envuelto en una serie de problemáticas dentro del mundo del boxeo. Además de Gael García y Diego Luna, “La Máquina”, serie estrenada en la plataforma de Disney+, también cuenta con la participación de la actriz de origen latino Eiza González.

Continúa leyendo:

Beso en la boca entre Bad Bunny y Gael García Bernal causa revuelo en las redes sociales

Problemas para el amigo de Gael García: acusan a Diego Luna de no pagar crédito al gobierno

Hermano de Gael García relata su pesadilla en un centro de rehabilitación del que se escapó