Laury Saavedra: así luce el embarazo de la novia de Anuel AA 

Aprovechando la celebración de Halloween, la modelo venezolana Laury Saavedra subió unas fotografías en las que se vio cómo ha avanzado su embarazo del cantante puertorriqueño Anuel AA.

En la publicación se ve a la pareja con unos disfraces de esqueleto para aprovechar la temática de esta fecha.

En otra de las imágenes que subió se ve a Laury lucir su pancita, demostrando que está feliz con la nueva experiencia que está viviendo.

Poco después de que hiciera la publicación, se leyeron varios comentarios para opinar de la pareja: “Estabilidad, eso era lo que él necesitaba”,

Otros mensajes que aparecieron fueron: “Ellos no se ven enamorados, solo muestran dos personas que se llevan bien y en paz. Y eso a veces es mejor que estar enamorados , a veces un gran aficie tóxico es lo peor que se puede vivir, prefiero a alguien a mi lado que me genere paz y me haga sentir bien, a estar al lado de alguien disque muy enamorados y viviendo un infierno”.

La relación de Anuel AA con Laury se ha caracterizado por ser menos mediática que la que tuvo con la dominicana Yailin La Más Viral.

En esta oportunidad, al famoso se le ve más enfocado en los momentos que vive junto a ella y por eso evita publicar tanto contenido al respecto.

Además, se le ha visto emocionado por un nuevo hijo, que sería su cuarto descendiente, ya que tiene a Pablo Anuel, Gianella, Cattleya y en unos meses su nuevo bebé.

Por ahora son pocos los detalles que se saben de Laury. Sin embargo, muchos fanáticos del reguetonero están atentos a los distintos momentos que comparten en redes sociales de este momento tan especial.

