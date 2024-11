Luis Reyes apuesta por mantenerse con los Rojinegros del Atlas

El defensor de los Rojinegros del Atlas, Luis Reyes, se encuentra disputando sus últimos días de contrato dentro del equipo y a pesar de eso ha venido trabajando para poder mantenerse dentro de la organización a la que le ha tomado un enorme cariño y con la que espera seguir por varios años más.

Este interés de seguir dentro del club lo dio a conocer durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo, donde Reyes sostuvo que se siente bastante a gusto en la ciudad y por el apoyo que recibe constantemente por parte de la afición; esto lo ha motivado a querer negociar con la directiva aunque sin ningún acuerdo concreto para llegar a una extensión de su contrato.

“Obviamente yo me quiero quedar. He ganado todo acá. Mi familia está muy contenta acá en la ciudad. Yo también. La gente me quiere mucho. Yo también quiero mucho a toda la afición. Solamente Dios va a decidir si me toca quedarme acá, yo voy a poner todo de mi parte para que se de, y si no, así es el fútbol y hay que ver sobre el futuro”, expresó.

La renovación de contrato de Reyes no se concretó debido a que la directiva del Atlas le ofreció un acuerdo por un año más sin aumento salarial; a pesar de esto el defensor busca que sea de por lo menos dos años con una mejora de su sueldo y esto afectó las negociaciones.

“Eso hay que preguntárselo a mi representante. Yo ahorita estoy enfocado en hacer bien las cosas, en cerrar bien el torneo y al final a ver qué pasa“, concluyó el jugador cuyo contrato finalizar al cierre de este 2024 en sus declaraciones.

Los Rojinegros del Atlas se ubican actualmente en la décima posición de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2024 de la Liga MX co un total de 20 puntos producto de cinco victorias, cinco empates y cuatro derrotas, por lo que el zurdo tendrá que demostrar todo lo que vale en el terreno de juego para poder demostrarle a los dueños del club que es fundamental para el equipo.

