Martha Julia responde tajante cuando le preguntan por su ex

Martha Julia, conocida por su papel en la telenovela “Tierra de esperanza”, se ha mantenido al margen de los comentarios sobre su tumultuosa relación con Salvador Ibarra, padre de su hija menor, Isabella. A pesar de las recientes declaraciones del actor que han revivido el interés público en su historia, la actriz ha optado por no responder a las preguntas de los medios durante la presentación de su nuevo proyecto, “Amor amargo”, donde interpretará a la villana Magdalena Murray.

La destacada actriz no perdió la oportunidad de aclarar que “no tiene comunicación directa” con el padre de su hija “desde hace seis años”. Además, mencionó que él “no ha querido comunicarse conmigo, frente a frente, cara a cara” y “sus razones tendrá”.

“Amor amargo es el tema de hoy para mí. Jamás ensuciaría este momento; sobretodo, porque es un gran proyecto. Estamos aquí para ese gran estreno, para presumirles porque tengo muchas por las que presumir”, dijo para desviar un poco la atención de lo que realmente ocurre en su vida personal, pues siempre ha sido bastante reservada para sentirse más tranquila.

Su decisión de no entrar en detalles sobre su vida personal y el conflicto con Ibarra refleja una tendencia común entre algunas celebridades de priorizar su bienestar y el de sus hijos sobre el drama mediático. Aunque la situación ha sido tensa, Martha Julia parece querer centrarse en su carrera y en el papel que está a punto de interpretar, mostrando así su profesionalismo y determinación en el ámbito actoral.

“Jamás ensuciaría este momento con otros temas que no vienen ni al caso, de verdad. Mucho menos, con algo que no (está relacionado). No voy a hablar del tema, discúlpenme. Jamás voy a hablar de otro tema, no me van a sacar nada. Si no tengo algo bonito que decir, jamás voy a hablar”, agregó frente a los medios de comunicación.

Sigue leyendo:

· Martha Julia dice que ve con ojos bonitos a Gabriel Soto, y que no tiene problemas de trabajar con él

· Martha Julia reaccionó tras ser postergada indefinidamente la boda de Gabriel Soto con Irina Baeva

· Martha Julia habla sobre seguir siendo el “amor de la vida” de Gabriel Soto