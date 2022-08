Martha Julia reaccionó tras ser postergada indefinidamente la boda de Gabriel Soto con Irina Baeva

La actriz Martha Julia la han estado vinculando con la posible suspensión del matrimonio entre su ex, Gabriel Soto con Irina Baeva, pues desde hace algunos días el mexicano mencionó que este año ya no iban a realizar la ceremonia en medio de tantos contratiempos que se han registrado.

Los rumores han estado tomando mucho más fuerza, debido a que en los últimos días no han estado publicando contenido juntos en las redes sociales. Por ello, algunos internautas han escrito que pudiera tratarse de una presunta ruptura amorosa. Sin embargo, ambos todavía mantienen fotos juntos en sus cuentas personales de Instagram.

A su vez, la intérprete del personaje de Isadora en la telenovela ‘Destilando Amor’ no ha dejado de ser criticada luego que se conociera que ella y el actor de ‘Soltero con hijas’ les tocara trabajar juntos en ‘La madrastra’, melodrama que es interpretado por Aracely Arámbula, quien también fue pareja sentimental de Soto hace algún tiempo.

“Jamás voy a hablar del tema. Solamente les hablo de mis proyectos y hasta ahí, perdónenme, discúlpenme”, dijo a los medios de comunicación cuando le preguntaron por el matrimonio de Baeva y su prometido.

A su vez, Martha Julia destacó que considera que no van a dejar de estarle preguntando todo lo que esté vinculado a alguien que en algún momento llegó a ser considerado como el “amor de su vida”, Por ello, explicó que:

“Me preguntarán (por Gabriel Soto) toda la vida, ya me voy porque ya me dijeron la palabra clave, (pero) muy bien (su relación profesional)”, añadió a los reporteros.

Hace algunas semanas también le preguntaron que cómo se sentía tras estar con Gabriel tan cerca luego de haber finalizado su relación amorosa hace tantos años, a lo que ella respondió:

“Muy feliz, muy contenta de que nos hayan reunido obviamente porque teníamos mucho tiempo de no vernos y no habíamos coincidido en un proyecto y pues obviamente mucha felicidad cuando tienes un cariño tan grande y cuando fue una historia tan bonita, pues obviamente hay algo bonito”, explicó en ese entonces.

Te puede interesar:

· Irina Baeva aclara los rumores sobre el nuevo proyecto de Gabriel Soto con Martha Julia

· Tras el reencuentro: El supuesto gran amor de la vida de Gabriel Soto ¿Irá a su boda?

· Gabriel Soto se reencontró con quien habría sido el amor de su vida e Irina Baeva no estaría muy contenta