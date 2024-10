Galilea Montijo estaría distanciada de Paola Rojas

La situación entre Galilea Montijo y Paola Rojas ha levantado muchas preguntas sobre su relación, especialmente tras el debut de la periodista en el noticiero ‘De pisa y corre’. A pesar de que varias celebridades y compañeros de trabajo mostraron su apoyo enviándole mensajes de video, la también actriz no participó en estas demostraciones, lo que ha generado especulaciones sobre un posible distanciamiento entre las dos.

La decisión de Galilea de no enviar un mensaje puede estar influenciada por su posición en Televisa y su relación contractual con la empresa, donde podría estar cuidando su imagen y evitando conflictos. La postura de Montijo ha sido objeto de análisis en medios de comunicación, señalando que su ausencia en un momento que otros consideraron importante podría ser indicativa de tensiones.

Este tipo de circunstancias no son poco comunes en el mundo del espectáculo, donde las relaciones profesionales y personales a menudo se entrelazan, y las decisiones de apoyar o no a un compañero pueden tener implicaciones más allá de lo que parece. A medida que avance el tiempo, será interesante observar si esta situación se resuelve o si las distancias entre Montijo y Rojas se amplían.

Paola Rojas enfrenta escándalo por ‘Mixes’

El tema de la apropiación cultural es un asunto muy sensible y relevante en la actualidad, especialmente cuando se trata de productos que tienen raíces en culturas indígenas. En el caso de Paola Rojas y el mezcal ‘Mixes’, es comprensible que la comunidad indígena Mixe se sienta preocupada por el uso comercial de su nombre y de elementos culturales sin el debido respeto y autorización.

“En relación con el mezcal ‘Mixe’ quiero aclarar que se trata de una marca de productores independientes que me pidieron su apoyo para dar a conocer su mezcal. Yo no soy dueña de esa marca ni tampoco la he registrado en momento alguno. Me pidieron apoyo y eso es todo”, explicó en la red social X.

