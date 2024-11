Karol G anuncia colaboración con Maluma, J Balvin, Feid, Ryan Castro y Blessd

A pesar de haber revelado en semanas anteriores su adiós de los escenarios por lo que resta del 2024, Karol G no ha dejado de trabajar y compartir nuevas colaboraciones a lado de grandes artistas como la iraní Sevdaliza con el tema “No Me Cansaré” en semanas anteriores.

Sumado a lo anterior, y aprovechando el gran momento que vive la música colombiana a nivel internacional, la intérprete de 33 años decidió dar vida a la colaboración más grande hasta el momento con algunos de los cantantes más importantes de su país.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la intérprete de “Mañana Será Bonito” compartió en breve clip en donde aparece bailando su siguiente tema en donde destacan las voces de J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd y su actual pareja Feid.

¿De qué tratará la nueva canción de Karol G?

En el mismo video, también se puede ver al productor Ovy On The Drums, quien además añadió los nombres de otros músicos invitados como DFZM y Keityn. Lo anterior también dejó ver que la canción se convertirá en un verdadero homenaje a la música colombiana y al reggaetón en general.

A pesar del breve adelanto compartido por la también actriz, hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el nuevo tema, la fecha de lanzamiento o la historia que se narrará en él.

Lo anterior no evitó que decenas de usuarios en redes sociales reaccionaran al breve clip a través de una serie de comentarios en donde dejaron en claro su entusiasmo por escuchar, por primera vez, a algunos de los principales referentes de la música colombiana y latina en un mismo tema: “Literalmente juntó a todo el reggaetón colombiano en una sola canción”, “se unió el combo de Colombia y el medallo mor esto va a arder”, “se cayó la casa pues, saquen eso rápido”, entre otros.

Sin embargo, y a la par de un gran número de comentarios positivos, otro grupo nutrido de personas no dudaron en señalar que la canción de Karol G dejó fuera a otros artistas de gran presencia como Farina y Reykon.

Incluso, y debido a la supuesta dispuesta que existe entre Karol G y Shakira, otros más “reclamaron” la ausencia de la intérprete de “Waka Waka”, mencionando que “La Bichota” no quiere ser opacada por la ex pareja de Gerard Piqué.

Previo al reciente anuncio de Karol G, la plataforma de streaming Spotify reveló que la cantante colombiana es, hasta el momento, la artista femenina latina más escuchada a nivel mundial con más de 6 mil millones de reproducciones.

Según lo revelado, Shakira se encuentra en segundo sitio con un poco más de 3 mil millones de streams mientras que la cantante Kali Uchis completa el podio con números casi similares a los de la intérprete de 47 años.

