¿Qué pasó con la candidata de Panamá en el Miss Universo 2024?

La gala de las catrinas del Miss Universo 2024 ha dejado una noticia inesperada, pues Italy Mora, candidata de Panamá, fue expulsada del concurso de belleza.

Por ahora no quedan claras las razones detrás de esta decisión, pero César Anel Rodríguez, presidente de la organización Miss Universe Panamá, confirmó lo que varias cuentas y periodistas dedicados a los certámenes venían comentando desde horas de la noche.

“Me toca comunicarles que, en efecto, la decisión que tomó el Miss Universo en el día de hoy es completamente cierta y legítima dentro de lo que ellos tienen en su reglamento de disciplina”, afirmó.

Después, dijo en su mensaje que no hay diferencias con la organización del certamen y que han trabajado en conjunto para llegar a un comunicado para indicar que Panamá no tendrá representación en esta edición.

“Sé que hay muchas preguntas, pero les pido la prudencia y el respeto que requerimos para poder estar todos en la misma sintonía”, añadió.

César Anel Rodríguez manifestó que no tiene nada que reprocharle a la candidata, pero reconoce que cometió un error que la organización no permitió.

Comentó que no puede revelar la razón por la que la panameña no podrá continuar, pues debe protegerla. “Ella no ha sido destituida de la organización, sigue siendo la reina de nuestra organización y va a seguir contando con todo nuestro respaldo, con todo nuestro aprecio y todas las oportunidades que para ella podamos brindar”, explicó.

En este sentido, añadió: “Todos nos equivocamos, cometemos errores, le tocó a ella”.

El director de la organización panameña lamentó que el esfuerzo y trabajo no se haya podido reflejar más en el Miss Universo, pero también se mostró convencido de que seguirán adelante.

“Es un momento muy duro y espero que ustedes lo comprendan”, dijo.

Además explicó: “Lamento que esto haya pasado, que ella esté pasando por una situación como esta siendo una chica tan joven y con un futuro por delante que seguirá teniéndolo”.

