Revelan que Jennifer López seguiría obsesionada con Ben Affleck al tener alertas de él en Google 

A unas semanas de que Jennifer López rompiera el silencio respecto a su separación de Ben Affleck, en donde mencionó que una relación no la define, tal parece que la artista de origen latina seguiría “obsesionada” con su ex marido debido a una serie de acciones particulares.

De acuerdo con lo revelado por una fuente cercana a la también actriz de 55 años, al medio InTouch, López se encuentra “desesperada” por saber lo que hace el director de cine a cada momento, al grado de configurar alertas en Google para enterarse de cualquier tipo de noticia referente a Affleck.

Ella afirma que está dejando atrás a Ben, pero la verdad es más bien todo lo contrario. Sigue obsesionada con él e incluso tiene alertas de Google configuradas con su nombre, lo cual es algo enfermizo” Fuente cercana a Jennifer López

Jennifer López y Ben Affleck se separaron antes de cumplir dos años de matrimonio. Crédito: Ashley Landis | AP

Jennifer López quiere saber todo sobre su ex marido

Según lo mencionado por el mismo insider, la intérprete de “On The Floor” también buscaría enterarse sobre lo que pasa en la vida de su ex marido a través de los amigos que tienen en común.

Y es que de acuerdo con lo difundido, la también empresaria dirigiría todas las conversaciones que tiene con los amigos que tienen en común hacia el ganador del Oscar por “Argo”.

Cada vez que ve a sus amigos en común, dirige la conversación hacia Ben. Si habla con Matt Damon, pregunta por él. Busca excusas para pasarse por su casa y dejarle cosas para quedarse y ver qué está haciendo” Fuente cercana a Jennifer López

Previo a la reciente afirmación, ambas estrellas han sido vistas juntas en diversas ocasiones en eventos o citas referentes a sus hijos. Sin embargo, y de acuerdo con fuentes cercanas a ambos actores, estos encuentros buscarían generar, únicamente, un ambiente de paz y amistad ante su separación.

Jennifer López busca retomar su carrera

Tras la revelación de su divorcio de Ben Affleck, fuentes cercanas a la nacida en El Bronx difundieron que JLo estaría comenzado a planear su regreso a la escena artística a través de una estrategia de dos etapas.

Según lo mencionado, Jennifer López buscaría, primeramente, impulsar su actuación en la cinta “Unstoppable” con la finalidad de obtener una nominación a los premios Oscar a Mejor Actriz de Reparto.

Se reveló que Jennifer López platicó con Matt Damon de manera “prolongada”. Crédito: Grosby Group

Aunado a lo anterior, la artista estaría trabajando en su siguiente disco, luego del fracaso de su álbum “This Is Me… Now”, al reunirse, junto a su equipo, con diversos compositores. Finalmente, y ligado a lo anterior, López tendría la intención de relanzar su carrera a través de un gira en donde retomaría sus grandes éxitos.

