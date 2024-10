Reciente cambio de look de Ben Affleck habría molestado a Jennifer López 

La nueva apariencia de Ben Affleck, la cual dejó ver hace unas semanas durante un paseo con uno de sus hijos en la ciudad de Los Ángeles, habría generado la molestia y enojo de Jennifer López debido a que durante su matrimonio con la cantante de origen latino, este se negó a mejorar sus hábitos de higiene.

El también director de cine de 52 años fue captado luciendo una renovada imagen, la cual se caracterizó, principalmente, por teñir su barba y cabello de un tono más oscuro para cubrir sus canas.

Ben Affleck ha sido captado en un par de ocasiones junto a Jennifer López en medio de su divorcio. Crédito: Grosby Group

De acuerdo con lo revelado por una fuente cercana a la también actriz de 55 años, al medio RadarOnline, la acción del ganador del Oscar por “Argo” había ocasionado la “furia” de JLo debido a que esta, durante su relación, le motivó a mejorar su imagen, algo que el artista estadounidense se negó en repetidas ocasiones.

JLo está furiosa porque todas esas cosas eran las que ella quería que él hiciera cuando estaban juntos… él era un desastre. Ella intentó renovar su imagen y él se negó rotundamente” Fuente cercana a Jennifer López

¿Por qué Ben Affleck decidió renovar su imagen?

Según lo mencionado por el mismo insider, la nacida en El Bronx también se habría mostrado enojada debido a que no fue hasta que se divorció de ella que el actor “dejó sus sucios hábitos de aseo”.

En el mismo reportaje también se mencionó que Affleck “de repente está haciendo todo lo posible para consentirse y lucir lo mejor posible”. Y la razón detrás de esto, de acuerdo con la información difundida, se debería a que Affleck desea “consagrarse” como uno de los solteros más cotizados de Hollywood por lo que estaría recurriendo a más procesos de mejora.

Ben Affleck ha evitado hablar sobre su actual proceso de divorcio de Jennifer López. Crédito: Grosby Group

Ahora se tiñe el pelo y la barba de un castaño oscuro, se hace manicure y pedicure y se depila con cera de pies a cabeza. La gente también comenta que se está poniendo implantes capilares y que va a ver a un dermatólogo para que le haga tratamientos para la piel que le permitan volver atrás en el tiempo”.

Por todo lo anterior, la intérprete de “On The Floor” habría tomado como una “bofetada” lo hecho por Affleck: “se siente como una bofetada total en la cara porque le está enviando a Ben Affleck, que se ve más atractivo que nunca ahora que es el soltero más codiciado de Hollywood, nuevamente el mensaje de que no valía la pena hacer estos cambios, pero ahora que está soltero y busca impresionar a nuevas mujeres, está dispuesto a mejorar y dejar de ser tan vago”.

En semanas anteriores, y luego de que se revelara la petición de divorcio de Jennifer López de Ben Affleck, la cantante de origen latino rompió el silencio respecto a esta situación mediante una entrevista al medio Interview Magazine en donde reveló, entre otras cosas, que una relación no la definía.

Hasta el momento, el actor estadounidense se ha negado a emitir o publicar algún tipo de respuesta respecto a este hecho.

