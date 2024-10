Jennifer López y Ben Affleck vuelven a reencontrarse tras las declaraciones de JLo sobre su divorcio

A menos de una semana de que Jennifer López rompiera el silencio respecto a su separación del actor Ben Affleck al medio Interview Magazine, la cantante de 55 años y el director estadounidense se reencontraron en un evento de sus hijos.

De acuerdo con lo revelado por el medio Daily Mail, ambos actores formaron parte de la actividad escolar, el pasado viernes por la noche en Brentwood, de los hijos de sus anteriores parejas: Jennifer Garner, en el caso del también productor de 52 años, y Marc Anthony respecto a JLo.

¿Cómo fue el reencuentro entre JLo y Ben Affleck?

De acuerdo con la información difundida, Jennifer López fue la primera en arribar al lugar junto a su hija Emme, de 16 años, así como otros amigos de la cantante. La artista de origen latino lució cómoda gracias a un jumpsuit gris, el cual se encontraba asegurado con delgado cinturón, así como un par de zapatos de tacón nude de dedo abierto.

Sobre Affleck, este llegó a lugar en compañía de su ex esposa Jennifer Garner así como el hijo de ambos Finn, de 15 años.

Según lo mencionado por el mismo medio inglés, y gracias a las fotografías difundidas, ninguna de las estrellas tuvo contacto con la otra en ningún momento de la noche. Incluso, y por lo visto, ambos trataron de “evitarse” todo lo posible.

El reciente encuentro entre Ben Affleck y Jennifer López se origina solo unos días después de que la intérprete de “On The Floor” rompiera el silencio respecto a su separación de Ben Affleck.

En dicha entrevista, la también empresaria mencionó que a pesar del “mal momento” que ha pasado durante los últimos meses, se encuentra en una nueva etapa en su vida en la que desea centrarse, principalmente, en ella y sus hijos.

De acuerdo con la reciente declaración de una fuente cercana a la actriz, la nacida en El Bronx ya estaría planeando su regreso a lo más “alto” de la escena artística en 2025 a través de dos estrategias.

Según lo mencionado por el insider, la intérprete de “Can’t Get Enough” buscaría, primeramente, impulsar su participación en la cinta “Unstoppable” con el objetivo de obtener su primera nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. De manera irónica, la cinta, estrenada en el pasado Festival de Cine de Toronto, es producida por su ex esposo y el mejor amigo de este, Matt Damon.

Como segunda parte de su estrategia de “resurgimiento”, la cantante estaría comenzando a planear su gira en la que incluiría sus más grandes éxitos con un show repleto de “glamour”.

Continúa leyendo:

Jennifer López estaría planeando su regreso “artístico” en 2025 tras su divorcio de Ben Affleck

Revelan que Jennifer López se habría sometido a nueva cirugía tras su divorcio de Ben Affleck

Jennifer López habría sido la que decidió iniciar su separación de Ben Affleck