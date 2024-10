Jennifer López estaría trabajando en su nuevo disco tras ser captada en un estudio de grabación

Luego de que en días anteriores se revelara que Jennifer López se encuentra trabajando en un nuevo proyecto musical tras el fracaso de “This Is Me… Now” y su reciente divorcio de Ben Affleck, todo parece indicar que la artista de 55 años ha comenzado a dar forma a este supuesto álbum.

De acuerdo con imágenes difundidas por el medio Daily Mail, la también actriz fue captada, el pasado 28 de octubre, fuera de un estudio de grabación en Hollywood.

Según lo revelado, la intérprete de “On The Floor” arribó a dicho lugar con un look ligero y relajado compuesto por un pantalón de color marrón oscuro y una camisa negra semitransparente de manga larga.

Jennifer López solicitó el divorcio de Ben Affleck a finales de agosto. Crédito: Grosby Group

Jennifer López desea volver a lo más alto de la escena artística

A pesar de las imágenes mostradas, no se reveló el motivo real por el que la también empresaria de origen latino asistió a dicho establecimiento en la ciudad de Los Ángeles.

Sin embargo, y debido a la información difundida respecto a la artista, en días anteriores, todo indica que la nacida en El Bronx ha puesto “manos a la obra” para regresar a lo más alto de la escena “artística” en 2025.

De acuerdo con lo mencionado por una fuente cercana a JLo al medio Page Six, López estaría reuniéndose, junto a su equipo, con diversos compositores con la finalidad de dar “vida y forma” a su nuevo álbum.

Jennifer López estaría buscando a compositores para su nuevo disco. Crédito: Grosby Group

Aunado a lo anterior, la intérprete de “Selena” estaría buscando obtener un “éxito de baile” que le permitan “volver a lo más alto” de la industria musical actual: “Su prioridad, en cuanto a su carrera, es la música. No tiene sentido que ella entre en ello a menos que sea grande. Ella necesita un gran éxito”.

Sin embargo, el nuevo disco de López no sería el único proyecto que la artista latina tendría en su “camino”. Según lo mencionado por otro insider al Daily Mail, JLo tendría una estrategia de dos etapas que “revitalizaría” su carrera.

En primera instancia, la actriz buscaría obtener su primera nominación al Oscar por su papel como una madre soltera en la cinta “Unstoppable”, la cual, de manera irónica, es producida por su ex esposo Ben Affleck y el mejor amigo de este, Matt Damon.

A su “objetivo” anterior, López tendría previsto realizar una nueva gira en 2025 bajo el título “Greatest Hits”, la cual recogería sus grandes éxitos en un espectáculo lleno de “glamour”: “Será definitivamente una gira de grandes éxitos con todo el esplendor. Se deslizará en todos estos atuendos sexys y se verá fantástica”.

Continúa leyendo:

Revelan que Jennifer López está planeando un nuevo álbum

Jennifer López y Ben Affleck vuelven a reencontrarse tras las declaraciones de JLo sobre su divorcio

Revelan que Jennifer López se habría sometido a nueva cirugía tras su divorcio de Ben Affleck