Wesley Sneijder asegura que en 2010 “le robaron” el Balón de Oro

El pasado 28 de octubre Rodri Hernández se alzó con el Balón de Oro de la temporada 2023/2024. Algunas críticas cayeron sobre el mediocampista español, pues algunos aseguran que no merecía el galardón y en su lugar se le debió dar a Vinícius Jr.

Este tipo de situaciones ya se ha repetido en el pasado con este premio en particular. Quizás uno de los casos más relevante sea el del 2010 cuando Lionel Messi ganó su segundo Balón de Oro y muchos aseguraban que el argentino no lo merecía.

En su lugar postulaban a Wesley Sneijder como el merecedor del premio. Esa temporada el neerlandés ganó la Champions League siendo figura con el Inter de Milán y llegó a la final de la Copa del Mundo que perdió contra España aunque con una gran actuación individual en todo el torneo.

Sneijder recibiendo la medalla de segundo lugar en la Copa del Mundo 2010. Crédito: AP

Recientemente en una entrevista para el Diario As el propio Sneijder rompió el silencio y afirmó que cree que él merecía el Balón de Oro de 2010. “Sí”, contestó tajante el neerlandés cuando le preguntaron si creía que le habían robado el premio ese año.

“Sí, pero para ser honesto me alegra que incluso en pleno 2024 se siga hablando de ello y que mucha gente me diga ‘Wes, te lo robaron en 2010’. Imaginate ganarlo, pero que digan que no lo mereces”, comentó el exfutbolista.

Sin embargo Sneijder prefirió no darle tanta importancia a este premio individual y resaltar más los logros en equipo. “Estos premios individuales son lindos, pero los premios en equipo como la Champions League son más valiosos para mí”, cerró Wesley.

En 2010 Messi se quedó con el Balón de Oro tras acumular el 22.6% de los votos. Mientras que Sneijder apenas alcanzó el 14.4% quedándose con el cuarto lugar detrás también de Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

