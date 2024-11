Marie Claire Harp responde a quienes dicen que es transexual

Marie Claire Harp tuvo una breve entrevista con varios reporteros y habló de varios aspectos de su vida, incluyendo los comentarios de quienes dicen que es trans.

La conductora venezolana de televisión, por ejemplo, bromeó sobre las declaraciones de Wendy Guevara, quien aseguró en tono jocoso que era trans.

“Obviamente todo es en sátira, en juego. Ella y yo tenemos unos juegos muy pesado y ahora sí que en corto nos llevamos peor, pero todo es mentira, cuidado”, afirmó.

La presentadora comentó que si fuera trans sería muy feliz, pero no lo es. “Yo soy una mujer que mide 1,81 y mis facciones tampoco es que son de una niña de 15 años, yo lo entiendo y a mí, genuinamente mucha gente me ha preguntado si yo soy trans, pero no soy trans, soy una mujer”.

Añadió: “Todo eso es en juego, también pasaba eso en las gala de Vix con Cecilia Galeano y Wendy le decía a ella que por ser tan alta (era trans)”.

La modelo explicó que no le molestan estos comentarios, porque sabe que se trata de un juego y además, aseguró que ama con todo su corazón a la ganadora de La Casa de los Famosos México.

“La gente no sabe esa amistad que tengo con Wendy o que jugamos así de pesado, sí pueden creer que nos jugamos con ciertas cosas, ¿no? Pero obviamente no”, destacó.

Cuando intentaron hablar de su ex, José Manuel Figueroa, la venezolana les pidió que mejor hablaran de otras cosas: “Ya lo pasado, pisado, vamos con nuevas historias, con reconstrucción, estoy harta, vamos con algo nuevo”.

La conductora de televisión ha ido calando en la audiencia mexicana, sobre todo luego de la participación que tuvo en el reality show La Casa de los Famosos México, en donde fue la primera eliminada, pero más adelante se fue ganando el cariño del público.

