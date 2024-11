Toni Costa habla de las inundaciones en Valencia: “Me duele tanto”

El bailarín y coreógrafo Toni Costa se ha mostrado afectado por la situación que atraviesa Valencia, lugar en el que nació y se crió.

A través de Instagram, el español ha compartido imágenes de los daños que se han registrado en la ciudad española, en la que, según las autoridades, han muerto más de 200 personas.

“Me duele tanto esto. Es superior a mí, no puedo controlar tanto daño, tanta tristeza, tanta impotencia, tanto de todo que literalmente me tiene desesperado y angustiado”, escribió.

También hizo un contundente llamado para que atiendan rápido esta situación: “Por favor que el gobierno reaccione, que hagan más porque no están haciendo nada para la magnitud que es, los días pasan y todo empeora, el pueblo está unido porque están solos ya que no tienen la ayuda necesaria, sino son ellos nadie de los profesionales ayuda porque no los están mandando. Ayuda ya, joder”.

En otra publicación, Toni Costa aseguraba: “Solo tengo lágrimas. Darle voz a este video, es totalmente desolador, escuchar a la niña que graba como se desespera y como se alegra del rescate con una euforia mezclada con la satisfacción de que habían salvado una vida frente a ella, es increíble”.

El español dijo que se ha apoyado en las redes sociales para seguir la situación que ocurre en su país. “No hago más que ver videos y más videos y más fotos y la sensación tan angustiante no la puedo controlar, la impotencia de no poder hacer nada físicamente me tiene mal. Gracias a Dios mi familia está bien y mi mamá después de dos días sin poder comunicarnos acaba de ser recogida por sus hermanos y ya está en Valencia donde estará mucho mejor. Es momento de ayudar, de colaborar, de ser solidarios porque mañana puede pasarte a ti, yo seguiré compartiendo información importante hoy para tener más información de cómo ayudar. Gracias por sus mensajes, siguen llegando y me llenan el corazón, gracias”.

La preocupación del ex de Adamari López se debe también a que su familia vive en Valencia y les ha tocado enfrentar también duros momentos por el fenómeno meteorológico.

