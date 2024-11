Chiquis habla de su padre y dice que lo perdonó: ‘Es un hombre cambiado’

La cantante de música regional mexicana Chiquis Rivera habló con varios reporteros de cómo perdonó a su padre, Trinidad Marín.

En una conversación que tuvo poco después de llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dio detalles de cómo ha buscado la manera de sanar luego de que su padre abusara sexualmente de ella, al igual que su hermana Jacquie y su tia Rosie RIvera.

“Yo siento que cuando lo fui a ver es un hombre cambiado, yo lo sentí en mi corazón y Dios tiene la última palabra. Yo estoy aquí esperando”, comentó.

La ‘Abeja Reina’ dijo que desde hace mucho perdonó a su progenitor porque fue algo que le inculcaron.

“Yo conozco el perdón de Dios y para mí el perdón es bien importante y cuando él me pidió el perdón fue un momento muy especial porque me liberé. Fue algo que no pensé que me iba a cambiar la vida, pero me la cambio de una manera”, dijo.

Chiquis Rivera evitó hablar de Rosie Rivera, pues considera que no es un tema que le corresponde. “Yo escribí un libro sobre el perdón, es muy importante, lo conté en mi reality show Chiquis sin filtro”, recordó.

La intérprete de Entre besos y copas habló también de la situación con su abuelo don Pedro Rivera, quien asegura que ganó la demanda que sus nietos le pusieron en contra por los derechos de las canciones de Jenni Rivera.

“Es una situación muy triste, me duele el ver a mi abuelo, a mi familia, a mis hermanos, estar en esta situación. Es algo muy difícil, pero la justicia sabe cómo y cuándo”, destacó.

Luego, afirmó que no es real que don Pedro Rivera haya ganado la demanda. “Vi ese video y me dolió el corazón, ¿cómo se puede expresar así? Pero bueno, yo creo que él no sabía que estaba la cámara prendida”.

Además, afirmó: “Mi hermana es la que sabe, pero no está todo por perdido en el caso”.

Sigue leyendo:

• Chiquis Rivera sube la temperatura con revelador atuendo para el lanzamiento de su álbum ‘Diamantes’

• Chiquis Rivera habla de sus planes de boda y lo que no puede faltar en ese día tan especial

• Chiquis Rivera asegura que está acostumbrada a las críticas y que ha aprendido a quererse